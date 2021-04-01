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Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere’ye ihraç ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 10:24 | Son Güncelleme

Ordu’da Avrupa Birliği ile 2009 yılında sözleşmesi imzalanan, temeli 2012 yılında atılan ve 2018 yılı itibarıyla 10 milyon euro harcanarak faaliyete geçen ancak vergi ve SGK borçları sebebiyle üretimini durduran bal tesisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in Tarım Kredi Kooperatifi’nin bal paketleme işlemini Ordu’ya aldırmasının ardından yeniden üretime geçti. Tesiste paketlenen ballar İngiltere’ye ihraç ediliyor.

Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere’ye ihraç ediliyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, içerisinde süzme ve petek bal paketleme, balmumu ve temel petek üretimi ile bal analizinin yapıldığı laboratuvarların yer aldığı ‘Arı Ürünleri AR-GE Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Sonel, Türkiye arıcılığına yön verecek yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı olan yıllık 3 bin 500-12 bin ton süzme ve petek bal paketleme ve 60-100 ton ham mum-temel petek üretim kapasitesine sahip olan tesisi gezerek, BALMER A.Ş Sorumlu Müdürü Ziraaat Mühendisi Zübeyde Sönmez’den detaylı bilgi aldı.

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İNGİLTERE'YE BAL İHRAÇ EDİLİYOR

Tesisin son iki yıldır atıl durumda olduğunu ifade eden Vali Sonel, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle, Birlik Başkanlarımızla burası şu an aktif hale getirildi. En güzeli de Tarım Kredi Kooperatiflerine bu tesislerden paketleme yapılıp, yurt içine ballarımız gönderilmeye başlandı. İngiltere’ye de 50 ton süzme çiçek balı, 30 ton karakovan balı, 5 bin 400 kg kaset bal, 10 ton düz petek ballarımız paketleme yapılarak ihraç ediliyor” dedi.
Ordu’nun yıllık 17 bin ton bal üretimiyle Türkiye’nin en çok bal üreten illerin başında geldiğine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Böylesine güzel bir tesis yapılmışken, buranın âtıl durumda kalması hakikaten bizleri üzüyordu. Bakanımız başta olmak üzere, emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Burası aktif hale getirilecek. Bu ve buna benzer çalışmaların devamı gelecek” şeklinde konuştu.

(İHA)

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