Bu uyarı herkes için! Bu bilgilere dikkat edin

Canko, uzun bir bayram tatili ve ardından yaz tatili olduğunu belirterek, "Kart kullanıcılarının bu dönemde hem tatil öncesi hazırlıklarının hem de tatil harcamalarının olacağını düşünürsek, kartlı ödemelerin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemlerden birinin bizleri beklediğini söylersek yanlış olmayacaktır. Bu noktada kullanıcıların, bayramın ve tatilin tadını aileleri ve sevdikleriyle çıkarırken birkaç ufak ancak deyim yerindeyse 'hayat kurtarıcı' önlemi almaları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

BKM'nin kullanıcıları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek için farklı çalışmalar yaptığını kaydeden Canko, bu konuda en önemli görevin ise kart kullanıcılarında olduğunu vurguladı.

Canko, bilgi güvenliği konusunda daha çok kart kullanıcısına ulaşma amacıyla başarılı oyuncu Demet Evgar ile dikkati çeken bir reklam filmi kampanyasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Dolandırıcıların kullandığı pek çok yöntemi eğlenceli bir dille anlattıkları filmde Demet Evgar'ın bu yöntemlerin hiçbirine kanmadığını dile getiren Canko, "Palavra' şarkısını bilgi güvenliğine yönelik dikkati çekici ve farkındalık artırıcı sözlerle seslendiren Evgar, tüm dolandırıcılık taktiklerine 'Bunların hepsi palavra' diyerek yanıt veriyor. Eminim ki artık dolandırıcılardan gelen gerçek dışı teklif ve isteklere daha çok 'Palavra' diyeceğiz." diye konuştu.