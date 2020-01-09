Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.

Avro/dolar paritesinin ihracata olumsuz etkisinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına inmesinin önemli olduğunu söyleyen TİM Başkanı Gülle, şunları söyledi:

"İhracatçılar olarak istikrarlı ve dengeli bir kur istiyoruz. İhracatçıyı enflasyona ezdirmeyecek, dengeli bir kur istiyoruz. Kuru yüksek bir kazanç kapısı ya da zarar ettirecek bir argüman olarak görmüyoruz."

