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Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 990 lira ile 729 bin 400 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları 1900 lira ile 1 milyon 374 bin lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak.

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZLERİ

Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2020'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 13,75 olarak uygulanacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
parasal sınır, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

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