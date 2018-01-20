FİNANS

Bu yılın yol yatırımları belirlendi

20 Ocak 2018 12:53

Karayolları Genel Müdürlüğünce 2018'de 202 kilometre otoyol, 615 kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre tek platformlu yol yapılacak.

Bu yılın yol yatırımları belirlendi

 Karayolları Genel Müdürlüğünce 2018'de 202 kilometre otoyol, 615 kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre tek platformlu yol yapılması planlanıyor.

 
Bu yıl ayrıca 365 kilometre otoyolun da ihalesi süreci tamamlanarak, yapımına başlanması hedefleniyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün bu yılki başlangıç ödeneği 11 milyar lira olarak belirlendi.
 
Bu yıl Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında 50 kilometrelik Kemalpaşa Kavşağı-Saruhanlı Kavşağı kesimi ile 27 kilometrelik Balıkesir Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı kesimi olmak üzere toplam 77 kilometrelik kesim trafiğe açılacak. Söz konusu projenin tamamı, 2019'da hizmete girecek.
 
Kuzey Marmara Otoyolunun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesiminde çalışmalar devam ediyor. Otoyolun, 125 kilometrelik kesiminin bu yıl, geriye kalan kısımların ise gelecek yıl tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.
 
91 KÖPRÜ, 23 TÜNEL TAMAMLANACAK
 
Genel Müdürlük, bu yıl sonuna kadar 615 kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre tek platformlu yol yapacak. Bin 475 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) ile 750 kilometre yolda ise onarım ve yenileme yapacak olan Genel Müdürlük, 11 bin 950 kilometrede sathi kaplama yapım-onarım gerçekleştirecek.
 
Bu yıl ayrıca 38 kilometre uzunluğunda 91 köprü ile 47 kilometrelik 23 tünel tamamlanacak.
 
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU İHALESİ BU YIL YAPILACAK 
 
Ankara-Samsun Otoyol Projesi kapsamındaki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevreyolu kesiminin ihalesine bu yıl Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeliyle çıkılacak.
 
Mersin-Erdemli-Taşucu, Aydın-Denizli otoyollarının ihalelerinin de bu yıl yapılması hedefleniyor.
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