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Bu yılki fıtır sadakası miktarı açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş'in başkanlığında yapılan toplantıda bu seneki fıtır sadakası 19 lira olarak belirlendi.

Bu yılki fıtır sadakası miktarı açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında yapılan toplantıda bu seneki fıtır (fitre) sadakası 19 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun dün Ekrem Keleş'in başkanlığındaki toplantıda, 2018 yılı fıtır sadakası miktarının görüşüldüğü belirtildi.

oplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı ramazan ayın başlangıcından 2019 yılı ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 19 lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi. Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir miktar vermesi olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu miktarın, gıda yardımı veya nakdi olarak da ödenebileceğine dikkati çekildi.

Fıtır sadakasının, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden birinin, insanların paylaşma bilincini canlı tutmak olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet fıtır sadakası
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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