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Bugün başladı! Elektrik ve doğalgaz abonelikleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Bugün başladı! Elektrik ve doğalgaz abonelikleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

e-Devlet'te beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, bugün yeni bir hizmeti devreye alıyor. Bugün hayata geçecek uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek.

Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın bugün itibarıyla başladığı internet sitesinden duyurulmuştu.

Açıklama şöyle:

“Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğal gaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler”

BÜROKRASİ BİTİYOR

2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. e-Devlet ile bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet Ticaret Bakanlığı abonelik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaw he he
Sonunda....
bugün hatay için girdim birşey göremedim
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