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Bunu yapan tazminatsız işte çıkarılıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Dedikodu yapan artık işinden olabiliyor! Çalışanların iş yerinin düzenine uyma zorunluluğu bulunuyor. Dedikodu yaparak huzuru kaçıranlar, çalışmanın işleyişini bozanlar tazminatsız olarak işten atılabiliyor.

Çalışma hayatını düzenleyen kurallar işçiler kadar işverenleri de koruyor. İşini iyi yapmayan, şirketine zarar veren çalışanlar haklarından mahrum olarak işlerinden olabiliyor. Sabah'tan Faruk Erdem’in haberine göre; dedikodu yapmak da tazminatsız kovulmaya sebep olan eylemlerden birisi.

Bunu yapan tazminatsız işte çıkarılıyor!

Dedikodu yapan artık işinden olabiliyor! Çalışanların iş yerinin düzenine uyma zorunluluğu bulunuyor. Dedikodu yaparak huzuru kaçıranlar, çalışmanın işleyişini bozanlar tazminatsız olarak işten atılabiliyor.

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Çalışma hayatını düzenleyen kurallar işçiler kadar işverenleri de koruyor. İşini iyi yapmayan, şirketine zarar veren çalışanlar haklarından mahrum olarak işlerinden olabiliyor. Sabah'tan Faruk Erdem’in haberine göre; dedikodu yapmak da tazminatsız kovulmaya sebep olan eylemlerden birisi.
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İş Kanunu’nda işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarma halleri sıralanırken ‘dedikodu yapmak’ fiili açıkça zikredilmese de birçok madde bu konuyu düzenliyor.
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Örneğin, “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması” maddesi ile “İşçinin, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması” maddeleri dedikodu sonucunu da ortaya çıkartıyor.
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YARGITAY DA HAKLI NEDEN OLARAK GÖRÜYOR

YARGITAY DA HAKLI NEDEN OLARAK GÖRÜYOR
Dedikodu yaparak iş yerinde huzurun kaçırılması işin yapılmasını engelleyici ortam oluşturulması da tazminatsız kovulmaya sebep olabiliyor. Birçok Yargıtay kararında da dedikodu yapmanın işten çıkartma için ‘haklı neden’ sayıldığı da görülüyor. Dedikodu bazen konuşarak yapılabileceği gibi mail ortamında da yapılabilir.
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MAİLLER DE DELİL SAYILIYOR

MAİLLER DE DELİL SAYILIYOR
Konuşarak yapılanın şahitlerle ispatlanması ortaya çıkarken mailler de delil olarak kullanılabilir. Çalışanların haklı nedenle işten çıkartılması durumunda işveren tazminatını ödüyor. Ancak işçi geri dönüş imkanını bulamıyor.
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MÜDÜR DE OLSA ATILIR

MÜDÜR DE OLSA ATILIR
Ancak yukarıda kanundan verdiğimiz örneklerde olduğu gibi dedikodunun ve işverene verdiği zararın artmasıyla birlikte tazminatsız atma da gündeme geliyor. Yapılan dedikodu iftira sınırlarına ulaştığında sadece işten atılmak değil bu kez ceza davaları da gündeme gelebilir.
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Dedikodu sadece aynı seviyedeki çalışanlar arasında değil üst ast arasında da gerçekleşebilir. Yani müdür pozisyonundaki birisi yanında çalışanlar hakkında dedikodu yapmışsa aynı kurallar onun içinde geçerli olacaktır. Bu yüzden çalışanların arkadaşlarıyla konuşurken ya da yazışırken dikkatli olmaları gerekiyor.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ilk önce çalışanları bir düşünün 8 saat çalışılması gereken yerde 12 saat çalışıyoruz asgari ücretle sesimizi çıkaramıyoruz işimizden olmayalım diye kontrol sistemi eksik denetimleri arttırın önce
yani elden para veren işyerlerinde sigorta yı asgari den bildiren yerlerde itiraz etmek yasaklandi ne verirlerse şükredin anlayışı tamda iktidar partisinden beklenecek bir yasa şaşırdıkmı hayır
Ve diktatörlük iş hayatına sirayet eder....!!! Artık siyasette olduğu gibi iş hayatında Patron'un adamı değilsen ses çıkartma, hakkını arama, örgütlenme(sendikal olarak), kıyıda köşede fısıldayarak konuş dönemi başlar...!!
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