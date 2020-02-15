Bunu yapan yandı! Kaçakçılık sayılıyor

İnternet üzerindeki büyük alışveriş sitelerinden sayılan Amerikan şirketi "e-bay" isimli sanal mağazadan çoğunluğu dijital kamera olan 485 elektronik eşyayı ithal eden bir kişi, her bir eşya bedelinin 150 avroluk posta gümrük muafiyet sınırını geçmediğinden gümrük vergisi ödemedi, getirttiği eşyaları ise yurt içindeki bir internet sitesi üzerinden satışa sundu.

Getirttiği elektronik eşya sayısının fazla olması ve vergi ödememesi nedeniyle satıcı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun, "Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeren 3/1. maddesi uyarınca kamu davası açıldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık beraat etti. Yerel mahkeme hükmünün gümrük idaresince temyiz edilmesi üzerine dosyanın geldiği Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Bozma kararının gerekçesinde, konunun ilgili Bakanlar Kurulu kararında, "Bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 avroyu geçmeyen ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır." şeklinde düzenlendiği belirtildi.