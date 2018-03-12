FİNANS

Bunu yapana ceza yağdı!

12 Mart 2018 13:34

"Günübirlik kiralama" olarak tanımlanan kısa süreli konut kiralamaları kapsamında geçen yıl 10 bin 503 mükellef denetlenirken, Maliyenin bu alana yönelik 12,4 milyon lira ceza kesti.

Bunu yapana ceza yağdı!

 Apart dairelerinin, pansiyon olarak kiralanan yerlerin ve günübirlik kiralanan konutların denetlenmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden yasa dışı fiillerin engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) tarafından geçen yıl "Kısa Süreli (Günübirlik) Konut Kiralama, Apart Kiralama ve Ev Pansiyonculuğu Denetim Rehberi" hazırlandı. 29 vergi dairesi başkanlığı ve günübirlik kiralamaların yoğun olduğu ilgili defterdarlıklar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine başlandı.

 
Geçen yıl günübirlik konut kiralama nezdinde 10 bin 503 mükellef denetlendi, 2 bin 265 yeni mükellefiyet tesis edildi. Yapılan denetimler sonucu kesilen ceza tutarı da 12 milyon 367 bin 844 lirayı buldu.
 
GÜNÜBİRLİK KONUT KİRALAMALARINA "BANKA" ŞARTI
 
Maliyenin yaptığı düzenlemeyle geçen yıl 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, sahip oldukları konutları kısa süreliğine kiraya verenlere, yapacakları tahsilatları banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etme zorunluluğu getirilmişti.
 
Bu kurala uymayanlar hakkında, kişi veya firmanın mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesiliyor.
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Muğla gibi birçok ilde artan günübirlik konaklama ihtiyacına bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü belirtmişti.
 
Ağbal, "Eğer evinizi günlük kiraya verdiyseniz, buradan aldığınız kira günlük 50 lira da 100 lira da olsa banka kanalıyla ödemek zorundasınız, ödemezseniz ceza veririz. Konut sektöründe İçişleri Bakanlığı ile bunu çalıştık. İşin güvenlik, asayiş tarafı da var, bu da son derece önemli. İçişleri Bakanlığı günübirlik konut kiralamalarıyla ilgili bilgi topluyor. Biz de Maliye olarak bunların ödemelerini bankacılık sistemine aldık." ifadelerini kullanmıştı.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 16 Oy
    evimiz yok sıkıntı yok sıradaki haber..
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın