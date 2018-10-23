Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. İşte detayları...
İşte şartlar
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Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor.
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Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da çok iyi. ‘Bilirkişilik’ten bahsediyoruz.
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Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu.
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BAŞVURU YAPARKEN...
Ancak bunun için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişiyor.
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Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak.
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165-330 LİRA ARASI
Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi.
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Bir bilirkişiye yılda 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına ödeme 165 ila 330 lira arasında.
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Yılda 300 dosyaya bakarsanız kazanacağınız para ayda 4 bin lira ile 7 bin lira arasında değişir.
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TAKDİR YETKİSİ OLURSA
Sulh ve icra davalarında ücretler 165 lira iken, iş davaları ve kadastro ile ilgili davalarda 220, mülkiyet, marka ve asliye ticaret davalarında 330 lira.
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Ancak hakim işin önemine göre bu ücreti takdir yetkisini de kullanarak artırabiliyor. Bir dosya için konunun önemine göre 10 bin veya 100 bin lira bile ödenebiliyor.
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5 YIL DENEYİM GEREKİYOR
Türkiye’deki iş mahkemelerinde tam 2 milyon dava var. Ceza mahkemelerindeki dava sayısı daha fazla. Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz, tarımla, hayvancılıkla uğraştıysanız veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz
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Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa Adalet Bakanlığı, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor
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BİLİRKİŞİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
T.C. vatandaşı olmak -25 ve üzeri yaşta olmak.
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En az 5 yıl mesleki deneyimi olmak- Herhangi bir suç kaydı olmamak.
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Meslekten atılmamış olmak-Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.
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Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak.
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