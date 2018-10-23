Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!

Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. İşte detayları...

İşte şartlar

1 / 16 Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor.

2 / 16 Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da çok iyi. ‘Bilirkişilik’ten bahsediyoruz.

3 / 16 Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu.

4 / 16 BAŞVURU YAPARKEN... Ancak bunun için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişiyor.

5 / 16 Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak.

6 / 16 165-330 LİRA ARASI Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi.

7 / 16 Bir bilirkişiye yılda 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına ödeme 165 ila 330 lira arasında.

8 / 16 Yılda 300 dosyaya bakarsanız kazanacağınız para ayda 4 bin lira ile 7 bin lira arasında değişir.

9 / 16 TAKDİR YETKİSİ OLURSA Sulh ve icra davalarında ücretler 165 lira iken, iş davaları ve kadastro ile ilgili davalarda 220, mülkiyet, marka ve asliye ticaret davalarında 330 lira.

10 / 16 Ancak hakim işin önemine göre bu ücreti takdir yetkisini de kullanarak artırabiliyor. Bir dosya için konunun önemine göre 10 bin veya 100 bin lira bile ödenebiliyor.

11 / 16 5 YIL DENEYİM GEREKİYOR Türkiye’deki iş mahkemelerinde tam 2 milyon dava var. Ceza mahkemelerindeki dava sayısı daha fazla. Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz, tarımla, hayvancılıkla uğraştıysanız veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz

12 / 16 Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa Adalet Bakanlığı, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor

13 / 16 BİLİRKİŞİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR T.C. vatandaşı olmak -25 ve üzeri yaşta olmak.

14 / 16 En az 5 yıl mesleki deneyimi olmak- Herhangi bir suç kaydı olmamak.

15 / 16 Meslekten atılmamış olmak-Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.