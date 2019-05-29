Bursa'da 10 bin işçi alımında başvuru yoğunluğu

BTSO Altıparmak İstihdam Bürosu'nda düzenlenen etkinlikte firma temsilcileri, iş başvurusu yapan yüzlerce vatandaşlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

Odanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'da, iş dünyası temsilcileri olarak kentin ve ülkenin refah seviyesini yükseltmek ve Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla yeni istihdam kapıları açmayı sürdürdüklerini söyledi.

Burkay, 2017 yılında 80 bin kişilik istihdam hedefiyle çıktıkları yolda 83 bin kişiye ilave iş imkanı sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gücüne ve geleceğine olan inancımızla 'Burası Bursa, burada iş var' diyerek gerçekleştirdiğimiz işçi-işveren buluşmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa'da farklı sektörlerdeki firmalarımızın 10 bin kişilik istihdam talebiyle gerçekleştireceğimiz istihdam buluşmaları, iş gücü piyasasına ve ekonomimize dinamizm kazandıracaktır. Türkiye'nin zenginlik merkezi olan Güney Marmara havzasının daha güçlü bir kalkınma hamlesi için ihtiyaç duyduğu mekansal planlama ve ilave desteklerle birlikte 120 bin kişilik ek istihdam hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yapılan iş görüşmelerinin çalışanlarımız, firmalarımız ve kentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."