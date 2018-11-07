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Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yapılan incelemelerde 900 yılda 105 milyar dolar değer üretecek mermer rezervi, toplamda ise 500 milyar dolar değer üretecek çeşitli maden rezervleri tespit edildi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Mermer, kömür, krom, altın ve nikel madeni çok bol. Bunların hepsinin değeri 500 milyar doları hakikaten geçiyor dedi. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu da bölgede 45'ten fazla fabrika kurulacağını açıkladı.

Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu

Orhaneli ilçesinde 2010 yılında ilk kez tespit edilen maden rezervlerinin zenginliği üzerine Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) ve Orhaneli Belediyesi harekete geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden iki profesörün öncülük ettiği, 11 ay süren çalışmalarda toplamda 10 akademisyen, 900 yıl kullanılacak mermer rezervi ve ciddi miktarlarda kömür, krom, altın ve nikel rezervleri tespit etti. MADSİAD ile rezervler hakkında yürüttükleri projenin sonuna geldiklerini belirten Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Burada 500 milyar dolarlık rezerv var. İnsanlar normal olarak mermerden bahsettiğimiz için mermer rezervi olarak anlıyorlar. Dünyadaki ilk krom madeni Orhaneli'nde bulunuyor. Orhaneli'nin yer altı kaynakları çok zengin. Rezerv ve çeşitlilik olarak çok bol. Mermerin dışında; krom, kömür, nikel ve altın madeni oldukça fazla miktarda bulunuyor. Bunların hepsinin toplamı 500 milyar doları hakikaten geçiyor. İnsanlar afaki zannediyor ama, bu 500 milyar doları özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi 500 milyar dolar olduğundan onu çağrıştırsın diye bunu yapıyorum. Burada bir maden OSB kurulacak. En önemli nokta, bu yatırım tamamen yerli ve milli bir yatırım olacak. Bu ocakların sahipleri tamamen bizim insanımız. Yabancı yatırımcı yok dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK MADEN OSB'Sİ OLACAK

Kurulacak olan organize sanayi bölgesi hakkında bilgiler veren MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, Madem bu kadar güçlü bir rezerv var burada bir maden OSB kuralım dedik. Çünkü burada mermer var, kalsit var, feldspat var. Osmanlı zamanında bile bölgede madencilik vardı. 'Türkiye'nin ilk Maden OSB'ni Orhaneli?ne kuralım' diyerek harekete geçtik .Bu projenin ÇED aşaması bitti, kamulaştırma aşamasına geldik. Burada devletimizden yardım isteyeceğiz. Bu OSB'de çevreci bir üretim yapılacak ve bu da Türkiye'ye çok güzel bir emsal olacak. Zaten yeşil Bursa?da bize yakışan çevreci emsaller oluşturmaktır. Buraya 45-48 fabrika gelecek dedi.

Kurulacak OSB'nin Orhaneli halkı için istihdam fırsatı olacağını söyleyen Efendioğlu, Burada bizim çok önemsediğimiz bir şey var. O da Orhaneli?deki istihdam. Orhaneli?den Bursa'ya ciddi bir göç var. O göçü bu OSB ile tersine çevireceğiz şeklinde konuştu. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
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