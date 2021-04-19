FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bursa'da 80 tarım ve hayvancılık projesine hibe desteği!

Bursa'da 80 tarım ve hayvancılık projesine hibe desteği!

19.04.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü "Et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" ile "Hayvancılık" alanlarında hazırlanan 80 projeye hibe desteği sağlayacak.

Bursa'da 80 tarım ve hayvancılık projesine hibe desteği!

İl Koordinatörü Bilal Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, kurum tarafından duyurulan 10'uncu çağrı ilanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

DESTEK MİKTARI 33 MİLYON LİRA

Sanayi ve tarım kenti olan Bursa'da "Et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" sektöründen 57 proje başvurusu aldıklarını belirten Tunç, "Bu projelerin toplam uygun harcamaları 396 milyon lira. Kurumumuzdan destek talebi yaklaşık 164 milyon liradır. 'Hayvancılık' sektöründen ise 23 proje başvurusu kabul ettik. Bu projelerin toplam uygun harcama tutarı 63,5 milyon lira olup kurumumuzdan talep edilen destek miktarı 33 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Bakan müjdeyi verdi: TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!Son Dakika Bakan müjdeyi verdi: TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

Tunç, İl Koordinatörlüğü olarak bütün sektörlerden başvurusunu kabul ettikleri 80 projeyle çağrı dönemini kapattıklarını aktardı.

Projelerin ekonomiye getireceği katma değer hakkında bilgi veren Tunç, şunları kaydetti: "Başvurusunu kabul ettiğimiz bütün projelerin uygun harcama bedelleri 460 milyon lira olup kurumumuzdan Bursa için talep edilen toplam hibe tutarı yaklaşık 200 milyon liradır. Bu başvuruların hayata geçmesiyle ilimize 47 meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu, 3 süt işleme, 5 süt toplama, 1 kırmızı et kesimhane, 1 su ürünleri işleme, 9 süt hayvancılığı, 13 besi hayvancılığı ve 1 hindi kümesi projesi kazandıracağız. Bu vesileyle başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve TKDK Başkanımız Sayın Dr. Muhammed Adak olmak üzere, emeği geçen bütün TKDK çalışanlarına, tüm başvuru sahibi olan yatırımcılarımıza teşekkür ederim."

AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bakan müjdeyi verdi: İzmir için 35 proje!Bakan müjdeyi verdi: İzmir için 35 proje!
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

Topraksız çilekle 300 bin lira kazanıyor

Topraksız çilekle 300 bin lira kazanıyor

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.