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Bursa'da istihdam edilecek 12 bin kişi aranıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

BTSO İstihdam Büroları, 12 bin istihdam talebi aldı.

Bursa'da istihdam edilecek 12 bin kişi aranıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR işbirliğinde 4 ayrı noktada hizmet veren İstihdam Büroları’na 2 binden fazla firma, 12 binden fazla istihdam talebinde bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın işsizlik oranıyla Türkiye ve AB ülkeleri ortalamasından daha iyi seviyede olduğunu söyledi. BTSO İstihdam Bürosu’nda görevli meslek danışmanlarının firmaları bizzat ziyaret ederek devletin sunduğu teşvik ve destekleri de anlattığını kaydeden Burkay, danışmanların şimdiye kadar 2 bin firmayı ziyaret ettiğini kaydetti.

YÜZDE 80'İ MAVİ YAKA

İbrahim Burkay, “Yapılan görüşmeler sonucunda şimdiye kadar işverenlerden 12 binden fazla istihdam talebi aldık” dedi. Bursalı firmaların BTSO İstihdam Bürosu meslek danışmanlarına ilettiği taleplerin yüzde 80’ini mavi yaka personel olduğunu kaydeden Burkay, “BTSO olarak iş arayan insanlarımızı BUTGEM ve MESYEB çatısı altında verdiğimiz eğitim ve belgelendirme hizmetlerinden de yararlanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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