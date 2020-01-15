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  4. Bursa ihracatına KOSGEB desteği

Bursa ihracatına KOSGEB desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ihracatı geliştirmek maksadıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde Bursalı firmaların faydalandığı KOSGEB desteklerinde limitler artırıldı.Küresel Fuar Acentesi kapsamında bugüne kadar 190’ı aşkın fuar organizasyonu gerçekleştirildi.

Bursa ihracatına KOSGEB desteği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ihracatı geliştirmek maksadıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde Bursalı firmaların faydalandığı KOSGEB desteklerinde limitler artırıldı.
Küresel Fuar Acentesi kapsamında bugüne kadar 190’ı aşkın fuar organizasyonu gerçekleştirildi. Söz konusu fuarlarla 7 bini aşkın iş dünyası temsilcisi, dünyanın dört bir yanındaki prestijli fuarlarda boy gösterdi. Bu süreçte BTSO’nun ihracata dönük projelerinin de katkısıyla şehir ekonomisine 1.500 yeni ihracatçı katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda Küresel Fuar Acentesi projesinin firmaların ihracatını artırdığını ve iş dünyası temsilcilerinin yurt dışına açılmasını sağladığını kaydetti. Başkan Burkay, BTSO’nun talepleriyle KOSGEB’in de yurtdışı iş gezisi destek limitlerini artırdığını açıkladı.
Başkan Burkay, her bir yurtdışı iş gezisi çerçevesinde işletme başına düşen üst limitin artırıldığını ifade ederek, “Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya Kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için belirlenen limit, 10 bin TL’ye, Çin ve diğer ülkeler için 5 bin TL’ye yükseltildi. Firma başına iki senelik destek üst limiti 20 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı. Taleplerimiz arasında olan milli katılım statüsüne sahip fuarlara ilâve olarak prestijli fuarların da desteklenmesi maddesi KOSGEB Genel Destek Programına eklendi. Bu gelişmelerin Bursalı firmalarımızın yurt dışına açılmasına ve sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine ciddi oranda katkı sağlayacağına inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve KOSGEB yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Burkay, iş gezileri kapsamında 7 bine yakın üyenin KOSGEB ve BTSO desteklerinden faydalandığını da vurguladı. Türkiye ihracatının yüzde 10’una tek başına gerçekleştiren Bursa’nın dış ticarette yeni başarı hikâyelerine imza atmasına Küresel Fuar Acentesi’nin önemli katkı sağlamaya devam edeceğini kaydeden Başkan Burkay, “BTSO olarak Türkiye’nin üretim üssü olan Bursamızda, sektörlerimizi dünya pazarlarında rekabetçi bir yapıya kavuşturmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi projemizi hayata geçirdik. KOSGEB irtibat ofisimiz ile de üyelerimizi KOSGEB destekleri hakkında bilgilendiriyoruz. İç pazara üretim yapan ve uluslararası pazarlarda daha da güçlenmek isteyen firmalarımızın küresel ölçekte yeni müşteriler kazanmasına imkân sağladık. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak artan bir sorumlulukla ülkemizin hedefleri doğrultusunda kentimizin dış ticaret potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursa ihracatına KOSGEB desteği

Bursa ihracatına KOSGEB desteği

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