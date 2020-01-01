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  4. Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi

Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılında Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesi hedefiyle hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi kapsamında 2019’da 26 fuar programı gerçekleştirildi.

Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılında Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesi hedefiyle hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi kapsamında 2019’da 26 fuar programı gerçekleştirildi. 14 sektörde 750’yi aşkın firmanın katıldığı projede 2020 yılı için de 50’ye yakın fuar takvime alındı.
Küresel Fuar Acentesi, 2019 yılında Bursalı firmaların ihracatına güç katmaya devam etti. Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmine katkı sağlaması ve ihracat tecrübesine ivme kazandırmak için 7 yıl önce başlatılan Küresel Fuar Acentesi Projesi ile şimdiye kadar yüzlerce firma yurt dışında yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. Bursalı firmaların ihracat yolculuğuna katkı sağlayan proje kapsamında şimdiye kadar 180’den fazla yurt dışı programından 6 bin 500’e yakın firma temsilcisi faydalandı.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2019 yılında Fransa’dan ABD’ye, Rusya’dan Çin’e 11 ayrı ülkede 26 yurt dışı fuar organizasyonuna imza attı. Bu programlara ise makine, tekstil, otomotiv, inşaat gibi 14 farklı sektörde 754 firma temsilcisi katılım sağladı. Küresel Fuar Acentesi’nin 2020 fuar takvimi de belirlendi. 11 ayrı ülkede 49 fuar ziyaretinin planlandığı 2020 yılında ilk olarak tekstil sektörü temsilcileri ‘Heimtextile Fuarı’ için Almanya’nın Frankfurt kentine gidecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ihracatının yüzde 10’una tek başına gerçekleştiren Bursa’nın dış ticarette yeni başarı hikayelerine imza atmasına Küresel Fuar Acentesi’nin önemli katkı sağladığını ifade etti. Proje ile sektörlerin dünyadaki gelişmeler ışığında kendilerini geliştirdiğini kaydeden Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi ile birçok iş insanının ilk defa ihracat yaptığını ve yurt dışına çıktığını söyledi. Gelişmiş ülkelerin üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıdığını ifade eden Başkan Burkay, “BTSO olarak Türkiye’nin üretim üssü olan Bursamızda, sektörlerimizi dünya pazarlarında rekabetçi bir yapıya kavuşturmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi projemizi hayata geçirdik. Sadece iç pazara üretim yapan firmaların küresel ölçekte yeni müşteriler kazanmasını sağladık. Son 6 yıllık dönemde kentimiz 1.300’den fazla yeni ihracatçı firma kazandı. Bu başarıda Küresel Fuar Acentesi Projesi, UR-GE ve Ticari Safari Projelerimizin büyük katkısı var” şeklinde konuştu.
Küresel Fuar Acentesi projesi ile yurt dışı fuarlarına katılan Bursalı firmaların fuar ziyaretlerinin yanı sıra özel olarak organize edilen ikili iş görüşmelerine de katılma fırsatı yakaladığının altını çizen İbrahim Burkay, “İş dünyası temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda belirlediğimiz firmalarla üyelerimizi işbirliği masasında buluşturuyoruz. Bununla birlikte önemli kurum ve firma ziyaretleri de gerçekleştirdiğimiz iş gezilerimizle üyelerimiz dünya trendlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor.” ifadelerini kullandı.
2020 fuar takvimi belirlendi
Yeni yılda da BTSO üyelerinin tüm pazarlarda aktif olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, bu kapsamda 49 fuar programını takvime eklediklerini belirtti. Başkan Burkay, “Organizasyonel becerisini her geçen yıl güçlendiren, deneyimi ve bilgisini firmalarımız için en yüksek faydayı sağlayan bir yapıya kavuşturan Küresel Fuar Acentesi, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edecektir. Bursa iş dünyamızı ihracat odaklı projemiz olan Küresel Fuar Acentesi’nden faydalanmaya davet ediyorum.” dedi.
Küresel Fuar Acentesi 2020 yılı fuar takvimine kfa.com.tr internet adresinden ulaşılabilirken, aynı adres üzerinden fuarlara ön başvuru da gerçekleştirilebiliyor. BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor.

Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi

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