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Bursa Kebap evi şubelerinde romantik Boomerang

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın yöresel lezzetlerini mutfağına taşıyarak menü içeriği oluşturan Bursa Kebap Evi; 37 ilde bulunan 95 şubesinde sevgililer gününe özel yarışma düzenliyor ve çiftleri “yemek konulu boomerang” yarışmasına davet ediyor. 10 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen yarışmanın sonunda 1 çifti 2 gece 3 gün konaklamalı termal tatil, 1 çifti İstanbul helikopter turu ve 1 çifti 500 TL’lik giyim çeki gibi sürpriz hediye seçenekleri bekliyor.

Bursa Kebap evi şubelerinde romantik Boomerang

Bursa’nın yöresel lezzetlerini mutfağına taşıyarak menü içeriği oluşturan Bursa Kebap Evi; 37 ilde bulunan 95 şubesinde sevgililer gününe özel yarışma düzenliyor ve çiftleri “yemek konulu boomerang” yarışmasına davet ediyor. 10 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen yarışmanın sonunda 1 çifti 2 gece 3 gün konaklamalı termal tatil, 1 çifti İstanbul helikopter turu ve 1 çifti 500 TL’lik giyim çeki gibi sürpriz hediye seçenekleri bekliyor.

Bursa Kebap Evi’nde düzenlenen yarışma için, markanın sosyal medya hesabını takip eden kullanıcıların; şubeye giderek en az bir ürün ile boomerang efektinde video çekmeleri, bu videoları #bursakebapeviboomerang etiketiyle paylaşmaları ve @bursakebapevi adresini mentionlamaları gerekiyor. Yarışmaya katılımda herhangi bir sınırlama bulunmuyor, kişiler diledikleri kadar paylaşım yaparak yarışmaya dahil olabiliyor ve kazanma şanslarını arttırabiliyor. Bursa Kebap Evi özel jürisi tarafından belirlenen en iyi 5 boomerang çekimi arasından yine instagram takipçilerinin beğenileri ile kazananlar belirlenecektir. Yarışmanın sonuçları 8 Mart günü Bursa Kebap Evi’nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kebap Evi sosyal medya

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