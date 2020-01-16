FİNANS
  4. "Bursa Model Fabrika" ile şirketlerin ileri teknolojiye geçişi kolaylaşıyor

"Bursa Model Fabrika" ile şirketlerin ileri teknolojiye geçişi kolaylaşıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Model Fabrika, üretim proseslerinin gerçek ortamda şirketlere sunulduğu önemli bir eğitim merkezi. Çalışanların niteliklerini artırmak için eğitim çalışmaları faaliyetlerini yürütürken, Model Fabrika'yla da işletmelerimizin eğitimini ve dönüşümünü sağlayacak birçok prosesi burada hayata geçiriyoruz" - "Bu merkezlerde yapılan yatırım bütün şirketlere açık olduğu için şirketlerimizin bu yatırımları bireysel olarak kendi tesislerinde yapmalarına ihtiyaç kalmıyor. Bu merkezlerin aynısı Almanya Baden-Württemberg ve Stuttgart'ta var. Almanya'nın teknolojide ve katma değerli üretimdeki merkezi olan bu bölgelerdeki yapıların bire bir aynılarını Bursa'da hayata geçirdik"

CEM ŞAN - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelerin eğitim ve dönüşümünü sağlayacak birçok prosesi Model Fabrika'da hayata geçirdiklerini, sanayide orta yüksek ve ileri teknolojiye ulaşmada bu üretim merkezlerinin çok önemli roller üstlendiğini söyledi.

Burkay, AA muhabirine, BTSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen ve "Bursa Model Fabrika" adıyla bilinen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Model Fabrika'nın, üretim geliştirme modelleriyle gerçek fabrika ortamı gibi kurgulandığını aktaran Burkay, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandıran merkezin Bursalı firmaların sürece adaptasyonlarını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Almanya'daki benzerleri örnek alınarak Türkiye'de 10-15 Model Fabrika'nın hayata geçirilmesinin planlandığını bildiren Burkay, bunlardan ilkinin Ankara'da, ikincisinin de Bursa'da kurulduğunu ifade etti.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan üretimde dijitalleşme süreçlerini Model Fabrika üzerinden şirketlere sağlayabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Burkay, "Model Fabrika, üretim proseslerinin sanal değil, gerçek ortamda şirketlere sunulduğu önemli bir eğitim merkezi. Çalışanların niteliklerini artırmak için eğitim çalışmaları faaliyetlerini yürütürken, Model Fabrika'yla da işletmelerimizin eğitimini ve dönüşümünü sağlayacak birçok prosesi burada hayata geçiriyoruz." dedi.

- "Orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişte üretim merkezlerinin önemli rolü var"

Burkay, Model Fabrikaların başta şirketlerin, bölgelerin ve Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle devam etti:

"Türkiye, üretim ve ihracata dayalı büyüme modeli seçmiş bir ülke. Bu anlamda bizim, sanayide orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişte bu üretim merkezlerinin çok önemli rolü var. BTSO olarak üyelerimize sunduğumuz hizmet ve altyapıyla şirketlerin bir anlamda rekabet gücünü artırırken, kaynaklarını da daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Bu merkezlerde yapılan yatırım bütün şirketlere açık olduğu için şirketlerimizin bu yatırımları bireysel olarak kendi tesislerinde yapmalarına ihtiyaç kalmıyor. Bu merkezlerin aynısı Almanya Baden-Württemberg ve Stuttgart'ta var. Almanya'nın teknolojide ve katma değerli üretimdeki merkezi olan bu bölgelerdeki yapıların bire bir aynılarını Bursa'da hayata geçirdik."

- "Otomotiv yan sanayi şirketlerini Model Fabrika ile güçlendireceğiz"

Dünya ekonomisindeki daralma süreçlerinin yavaş yavaş geride kalmaya başladığını ve OECD, Dünya Bankası ile IMF'nin Türkiye'nin büyümesiyle ilgili değerlendirmelerini pozitif yönde revize ettiğini anımsatan Burkay, 2020'de yapılacak altyapı çalışmalarıyla şirketlerin uluslararası pazarlarda çok daha güçlü hale getireceğini anlattı.

Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 Vizyonu"nda ortaya koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin aslında sembolik bir rakam olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında buradaki nihai hedef, dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almaktır. Türkiye'nin ihracatı istediğimiz gibi artmadı ama rekabet ettiğimiz ülkelerin çoğunda ihracat rakamları son 4-5 yılda eksi yönde seyretti. Şu andan itibaren bütün ekonomik veriler pozitif yönde revize ediliyor. Bu da tabii ki yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin bir adım öne çıkmasını sağlayacak. Bursa'nın ihracatı 15 milyar dolar, ithalatı 9,6 milyar dolar civarında. Yaklaşık 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent. Kilogram başına ihracat değerinin 4 dolar olduğu bir kenti konuşuyoruz. Bursa için koyduğumuz hedef, kilogram başına ihracat en az 7-7,5 dolar. Mükemmeliyet ve dönüşüm merkezleriyle bu ihracatı yapacak yeni nesil sektörlerde teknolojimizi geliştirebilmeliyiz. Yeni otomotiv teknolojilerinden bahsediyoruz. Otomotivdeki yazılım ve elektronik komponentlerin ağırlıklarına baktığımızda BTSO olarak bir numaralı hedefimiz, bu sektördeki üyelerimizi, otomotiv yan sanayi şirketlerimizi yeni teknolojiye geçişlerinde bu merkezlerle onların ellerine güçlendirmek ve yeni bu teknolojilere çok daha hızlı adaptasyon sağlayıp ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefini hızlı bir şekilde yakalayabilmek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Madenciler 2020’den umutluMadenciler 2020’den umutlu
Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladıDiscover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, ihracat, model fabrika, üretim,

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

Madenciler 2020’den umutlu

Madenciler 2020’den umutlu

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Turizmcilerin Azerbaycan’a ilgisi yüksek

Turizmcilerin Azerbaycan’a ilgisi yüksek

İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

Libya’ya traktör ihracatı başladı

Libya’ya traktör ihracatı başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.