FİNANS

Bursa'nın köklü dev firması kafakas konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Faaliyetlerine 1930 yılında başlayan Bursa'nın köklü firması Kafkas'ın konkordato ilan ettiği öğrenildi. Kafkas’a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verildi.

Bursa'nın köklü dev firması kafakas konkordato ilan etti

Kestane şekerinde Türkiye’nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu. Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’nda 27 Haziran’da yayımlanan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konu ile ilgili kararında, “Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir” denildi. Aile içindeki bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Kafkas grubuna geçtiğimiz günlerde kayyum atandığı da gelen bilgiler arasında.

1930 YILINDA KURULMUŞTU

Kafkas’ın kurucusu Ali Şakir Tatveren, 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketini kurarak ilk dükkanını Bursa’da Atatürk Caddesi’nde açtı. Tatveren’in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim olan Kafkas, karyoka adıyla çıkan üzeri çikolata kaplı kestane şekerlemesi ile de tanındı. 1970’lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980’li yıllarda kestane şekerinin türevlerini yapmaya ve Bursa dışına bayilik vererek markalaşma yolunda ilerlemeye başladı. 1995 yılında Kafkas’ın şirket yapısı AŞ’ye dönüştü. 100’ün üzerinde farklı ürün çeşidine sahip Kafkas, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kafkas, yılda 700 ton kestane işleme kapasitesine sahip.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Pazarın en gözde ürünü! Kilosu 10 TLPazarın en gözde ürünü! Kilosu 10 TL
Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdiDevlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kafkas konkordato kestane sekeri bursa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz fasulyenin kilosu 10 TL

Pazarın en gözde ürünü! Kilosu 10 TL

Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi

Sayı her geçen gün yükseliyor!

MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

Bakanlık'tan 'zam' haberleriyle ilgili açıklama!

Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak

Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak

THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında anlaşma imzalandı

THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında anlaşma!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.