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  4. Bursa’da "temiz üretim" hamlesi

Bursa’da "temiz üretim" hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa sanayiinde başlattıkları dönüşüm hamlesinin, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapısına geçişin yanında temiz üretimi benimseyen yeni nesil bir sanayi anlayışı olduğunu söyledi.BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa sanayiinde başlattıkları dönüşüm hamlesinin, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapısına geçişin yanında temiz üretimi benimseyen yeni nesil bir sanayi anlayışı olduğunu söyledi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi. 110’dan fazla işletmenin faaliyet gösterdiği Barakfakih OSB’nin kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Burkay, bölgede özellikle tekstil sektöründe önemli markaların üretim yaptığını söyledi. Bölgede kurulu Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin tüm Türkiye’ye örnek bir model oluşturduğunu vurgulayan Burkay, “Tesis, Barakfakih, Kestel ve Uludağ Organize Sanayi Bölgeleri ile İsabey bölgesindeki işletmeler dahil 375 sanayici ve Kestel, Gürsu ilçelerindeki yerleşimlerin endüstriyel ve evsel atıklarıyla kirlenen 95 bin metreküp suyu arıtıyor. Endüstriyel atıkları bertaraf etmesinin yanı sıra meyve sebze üreticilerinin sulama ihtiyacına cevap veriyor” dedi.
Gelişmiş ülke sanayilerinin dördüncü sanayi devrimi ve dijital dönüşümün gerektirdiği uygulamaları hızla hayata geçirdiğini ifade eden Burkay, küresel çapta yaşanan bu sürecin Bursa sanayisinde de dönüşümü zorunlu hale getirdiğini vurguladı. BTSO olarak başlattıkları sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi ile Bursa’yı geleceğe hazırladıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Sanayimizin yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreten bir yapıya dönüşümünü hedefleyen yeni nesil sanayi vizyonumuz kapsamında başta TEKNOSAB olmak üzere KOBİ OSB, Model Fabrika, BUTEKOM gibi projelerimizi kente kazandırdık. Bununla birlikte Bursa’da çevreyle dost üretim tekniklerinin gelişimi noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.
Temiz üretim iş birliği protokolü
2014 yılında Bursa’da faaliyet gösteren tüm OSB’lerin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “temiz üretim işbirliği protokolü”ne imza attığını hatırlatan Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yeşil büyüme projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz, sanayicilerimizin çevreyle ilişkileri için yeni bir yaklaşım ortaya koyan protokolümüzle birlikte firmalarımız, üretimde daha az enerji ve hammadde tüketerek daha çevreci ürünler üretiyorlar. Kent dinamiklerinin katkısıyla oluşturduğumuz Çevre ve Temiz Üretim Konseyimiz ve enerji verimliliğini yaygınlaştırmak amacıyla DOSAB’da faaliyete geçirdiğimiz Enerji Verimliliği Merkezimiz de önemli projelerimiz arasında yer alıyor. ‘Yerli, yenilikçi ve yeşil üretim’ vizyonuyla çevreye hassas sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan TEKNOSAB da rüzgar türbinleri ve güneş panelleri ile enerji ihtiyacının büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.”
Hava kirliliği alt çalışma grubu kuruldu
Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın liderliğinde Bursa sanayiinde sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Burkay, hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.
BTSO Çevre ve Temiz Üretim Konseyi bünyesinde oluşturulan ‘Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Alt Çalışma Grubu’nun tespitlerini İl Mahalli Çevre Kurulu ile paylaştığını ifade eden Başkan Burkay, “Doğalgazın birim enerji maliyeti kömürün iki katı. Sanayi tesislerindeki yakma fırınlarının kömürden doğalgaza geçişi ek yatırım maliyeti, üretimde aksaklıklar ve ithalat artışına yol açmasının yanı sıra kömür üreticilerini de olumsuz etkileyecektir. Bu fırınların gerekli emisyon arıtma ünitelerini bulundurmaları ve uygun şekilde çalıştırılmaları gerekiyor. Akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırladığımız ve kömür denetim noktaları oluşturulması, arıtma ünitelerinin revize edilmesi, belli standartlardaki kömürün kullanılması ve sürekli emisyon izleme cihazlarının temini gibi önlemlerin yer aldığı görüşlerimizi Valiliğimize ilettik. Devreye alınacak bu uygulamaların yanı sıra Valiliğimiz tarafından doğalgaz hattının geçtiği yerlerde katı ve sıvı yakıtla çalışan yeni yakma tesisi kurulmasına izin verilmemesi, katı ve sıvı yakıtla çalışan mevcut yakma tesislerinde alternatif temiz yakıta geçiş için sanayi kuruluşlarına 1 Ocak 2022 tarihine kadar süre verilmesi de değerlendiriliyor. Diğer taraftan akışkan yataklı kazanlar için de kullanım ömürlerine kadar olan sürecin işletilmesi planlanıyor” dedi.

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