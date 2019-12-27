Bursa'da yerli otomobil heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulacağına ilişkin karar, kentte sevinçle karşılandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobil hayalinin Bursa'da gerçekleşecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Burkay, kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Burkay, Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların, yerli otomobil için de güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek. Ortaya çıkacak bu potansiyel ile birlikte katlanacak ihracat performansımız sayesinde Bursa'nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenmiş olacak."