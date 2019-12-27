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  4. Bursa'da yerli otomobil heyecanı

Bursa'da yerli otomobil heyecanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 12:22 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek" - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: - "Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerini endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulacağına ilişkin karar, kentte sevinçle karşılandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobil hayalinin Bursa'da gerçekleşecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Burkay, kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Burkay, Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların, yerli otomobil için de güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek. Ortaya çıkacak bu potansiyel ile birlikte katlanacak ihracat performansımız sayesinde Bursa'nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenmiş olacak."

- "Nitelikli ve yetişmiş insan gücü fazlasıyla var"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de Bursa'nın Türkiye otomotiv ekosisteminin merkezi konumunda yer aldığına dikkati çekti.

Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücünün Bursa'da fazlasıyla var olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bursa'daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede. En önemli noktalardan biri de 60 yıldır Türkiye otomotiv endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen Bursa'nın sektörde yaşanan büyük dönüşüm neticesinde elektrikli ve yazılım ağırlıklı yeni araç teknolojilerinde de ülkemizin üretim merkezi konumunda yer alacak olmasıdır. Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerini endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir."

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise söz konusu kararla Bursa'nın "otomotivin başkenti" unvanının bir kez daha tescillendiğine işaret ederek, "Bursa, 1970'lerde başlayan otomobil üretim sürecinde, dünyanın en önemli kentlerinden oldu. Geçen 50 yılda, yan sanayide, çok önemli bir bilgi birikimi oluştu. Elektrikli otomobil üretimi, bu bilgi birikimini yeniden evriltme gücüne sahiptir. Umarım, atılacak doğru adımlarla Bursa sadece yerli otomobil için değil, dünyada elektrikli araçlar için üretim yapan bir merkez haline de dönüşür." ifadelerini kullandı.

- Üniversitelerden destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz yerli otomobil konusunda üniversite olarak her türlü sorumluluk ve görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kentin otomotiv sektöründeki deneyim ve donanımına değinen Kılavuz, "Üniversitemiz, akademisyenleri ve Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile bu konuda verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise Bursa'nın hedef gösterilen hamlelerin daha da iyisini yapabilecek teknoloji, insan ve altyapıya sahip olduğuna değinerek, üniversite olarak yerli otomobil üretimi konusunda devletin, milletin yanında ve hizmetinde olacaklarını belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, yaptığı açıklamada, kararın Bursa ekonomisinde bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu karar, Bursa'da yeni istihdam demektir. Bu karar Türkiye'nin yatırımı, Türkiye’nin otomobili ve Bursa'nın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fabrika yerli otomobil

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