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  4. Bursa’daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı

Bursa’daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bursa’da Türk Metal Sendikası’nın örgütlenme çalışmasına itiraz edilen otomotiv fabrikasındaki 850 işçi üretimi durdurdu.

Bursa’daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı

Bursa’da Türk Metal Sendikası’nın örgütlenme çalışmasına itiraz edilen otomotiv fabrikasındaki 850 işçi üretimi durdurdu. 1 kişinin işten çıkarıldığını ifade eden çalışanlar, arkadaşları geri alınıncaya kadar iş başı yapmayacaklarını açıkladı.
Bursa’da otomotiv yan sanayi tedarikçisi olan Akwel fabrikasındaki 850 işçi, iş bırakma eylemine gitti. Çalışanların yüzde 80’inin Türk Metal Sendikasına üyelik talebi olmasına rağmen, fabrika yetkilileri sendikanın yetki tespit müracaatına itiraz etti. 15 günün ardından bir kişinin de işten çıkarılmasına tepki gösteren 850 işçi gece vardiyası çıkışı fabrikadan ayrılmadı. Sabah işe gelen iş arkadaşlarıyla birlikte fabrikanın bahçesinde oturan işçiler, hakları verilene kadar üretime geçmeme kararı aldı.
Bir kişinin de işten çıkarıldığını belirten fabrika işçileri, arkadaşlarının da geri işe alınmasını talep etti.
Öte yandan Bursa’da ve çevre illerde MESS ile görüşmesi devam eden Türk Metal bünyesinde 230 fabrikada 200 bin metal işçisi greve gitmişti. İşveren ise grev kararının ardından yüzde 8’lik zam teklifini yüzde 10’a çıkarmış, Türk Metal bunu da kabul etmemişti.

Bursa’daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı

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