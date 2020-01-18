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  4. Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Bursa’da özel sipariş çocuk mobilyası üretimi yapan Moremo Mobilya, iki yıldır başlattığı ihracat hamlesini, 2020 yılında zirveye çıkarmayı hedefliyor.Çocuk mobilyası alanında Türkiye satışının yanı sıra 4 farklı ülkeye ihracat yapmaya başlayan Moremo Mobilya, yeni yılda ana hedefini ihracatın arttırılması olarak belirledi.

Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

Bursa’da özel sipariş çocuk mobilyası üretimi yapan Moremo Mobilya, iki yıldır başlattığı ihracat hamlesini, 2020 yılında zirveye çıkarmayı hedefliyor.
Çocuk mobilyası alanında Türkiye satışının yanı sıra 4 farklı ülkeye ihracat yapmaya başlayan Moremo Mobilya, yeni yılda ana hedefini ihracatın arttırılması olarak belirledi. Firma Kurucu Ortağı Pervin Katana; “Ülkemiz pek çok alanda ciddi sıkıntılarla uğraşırken 2020 yılında istenen hedeflere ulaşmak zor olmakla birlikte, bu hedeflere ulaşmak konusunda atılacak her adım kesinlikle hem şirketimize hem de ülkemize fayda sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınabilmesi için mutlaka üretmeliyiz. Ürettiğimiz ürünleri ihraç edebilmeliyiz” dedi.
Yaklaşık 22 yıldır mobilya sektöründe faaliyet gösterdiklerini açıklayan Pervin Katana, son 12 yıldır çocuk mobilyası alanında uzmanlaştıklarının altını çizdi. İlk kez 2018 yılında Almanya Köln’de düzenlenen Kind +Jugend Fuarı’na katılarak yerelden ulusala geçtiklerini vurgulayan Katana; “İhracat alanında henüz yolun çok başındayız. Yapacak ve öğrenecek çok şeyimiz var. Deneyimimizin yanında amatör ruhumuzun verdiği heyecanla ilk yılımızda 4 ayrı ülkeye Moremo markasıyla ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Bu yıl hedefimiz on ayrı ülkede ürünlerimizin satışlarını gerçekleştirebilmek. Önceliğimiz üretmeye devam etmek. İç piyasada mağazacılık faaliyetlerini azaltıp ihracata ağırlık vermek istiyoruz. Bunun yanında hem yurt içinde hem de yurt dışında e-ticaret alanında faaliyet göstermeye başlayacağız. Çocuk mobilyası dışında ahşap oyuncaklar ve kreş mobilyasını da üretimimize katmayı planlamaktayız. Daha öncesinde olduğu gibi bu yılda yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri ile çocuklarımıza dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Ticari kaygılardan arınıp çocukların sağlık ve güvenliğini ön planda tutmaya gayret ettiklerini kaydeden Kurucu Ortak Pervin Katana; “El işçiliği ile lake boyalı mobilyalar üretiyor ve satıyoruz. Yurt dışında el emeğine ve el işçiliğine çok daha fazla kıymet veriliyor. Mobilyalarda kullanılan malzeme standartlarından, korkuluk arası ölçülerine kadar pek çok detaya dikkat ediyorlar. Ülkemizde maalesef hala çocuk mobilyası alışverişi bilinçsiz ve fiyat odaklı olmaktan çok öteye gidemiyor. Çoğu zaman kalite ve sağlık ikinci planda yer alıyor. ‘Biraz hayal, biraz tasarım, bir oda dolusu mutluluk’ diyerek yeni hedeflerimiz ve planlarımız doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Hem firma olarak hem de ülke olarak daha gidilecek çok yolumuz var. Dünya çapında rekabetçi olabilmemiz için öncelikle her sektörde taklitçi değil, inovatif üretici olabilmemiz gerekiyor. 2020 yılı ülkemiz için tüketim değil, üretimin çok daha önemli olduğunun farkına varıldığı bir yıl olacak. Her sektörde katma değeri yüksek, rekabetçi ürünler üreten markalarımızla dünya ekonomisinde çok daha fazla söz sahibi olacağımız inancındayım” şeklinde konuştu.

Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

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