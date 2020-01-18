FİNANS
  4. "Bursa’nın Ankara’da çok iyi lobisi var"

"Bursa’nın Ankara’da çok iyi lobisi var"

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yerli elektrikli otomobilin sadece Bursa’da değil Türkiye’de heyecan dalgası oluşturduğunu belirterek, "Bursa bugüne kadar 50 milyar lira yatırım almış.

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yerli elektrikli otomobilin sadece Bursa’da değil Türkiye’de heyecan dalgası oluşturduğunu belirterek, "Bursa bugüne kadar 50 milyar lira yatırım almış. Bursa’yı nasıl büyütüp güçlü hale getireceğimizi düşünüyoruz. Bursa’nın Ankara’da çok iyi bir lobisi var. Bursa’nın yatırım konusunda sıkıntısı olmayacak. Bursalılar yerli otomobilin tadını çıkarsınlar. Gittiğimiz her yerde tebrik alıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi. Bursa Milletvekili Efkan Ala da, yerli otomobilin Bursa’nın bir çok alanda ivmesini 2-3 kat arttıracağını, Bursa’nın ekonomisinin lokomotifine yeni bir lokomotif eklendiğini söyledi.
Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 2019 yatırımları ile ilgili basın toplantısına Ak Parti Bursa Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.
Soruları cevaplandıran Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ ile ilgili son günlerde yoğun çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "Turizmciler, bakan ve Tarım Orman Bakanımız ile görüştük. Çalışmayı sürdürüyoruz. Teknokrat düzeyinde sürdürüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı da devrede. Enerji Bakanlığı’nı yakından ilgilendiren enerji piyasasanın içinde olduğu imar barışından kaynaklanan haklarla ilgili görüşüyoruz. Dağ yolu projesinde hassasiyetle duruyoruz. Bütçe görüşmelerinde takibimiz de olmuştu. Zamanda sapma söz konusu değil. Tünel günde 8 metre mesafeyle gece gündüz devam ediyor" dedi.
Yerli otomobilin Bursa’da heyecan dalgası oluşturduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye’nin tüm şehirleri bu otomobili elde etmek için beklenti içinde oldular. Yerli otomobil, siyasetçisi, sanayi odası, sivil toplum örgütleri, basını hepimizin hak edilmiş yatırımıdır. Tadını çıkaralım. Müthiş bir şey. Buna 1950’li yıllardan itibaren başlayıp torna atelyölerinde gözlükleriyle çalışan kalıpçıların, sıcak kazanlarda kauçuk karıştıranların emeği olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız bunu Bursa’ya vermiştir. 22 milyar liralık yatırımdır ama önümüzdeki süreçte otomotiv yan sanayi ve kalıpçıların yeni dönemi başlıyor. Elektrikli konsepte uygun dönem başlıyor. Bu bakımdan önümüzdeki süreci çok çok iyi planlamamız gerekiyor. İstanbul Bursa İzmir otoyoluyla Osmangazi Köprüsü ile İstanbul ile Bursa bahçe komşusu gibi olduk. Buna yönelik planlamaları da yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Bursa’ya dönük bakış açısı müspettir. Bizim de beklentilerimizi karşılayan bir tavrı ortada vardır. Hep birlikte çalışarak Bursa’yı nasıl büyütüp güçlü hale getirebiliriz, her yönüyle bunun çabası içinde olmamız gerekiyor. Bu duruma bakacağız. Bursa 50 milyar liralık yatırım almış" dedi.
Bursa’nın Ankara’da lobisi olmadığı eleştirilerine de karşı çıkan Çavuşoğlu, "Bursa’nın Ankara’da çok iyi lobisi var. Ben karşı görüşlere katılmıyorum. Mutlaka eksikler, geciken hususlar var. Bu da doğru. Takdir ederseniz Türkiyie’nin gündemi sadece Bursa değil. Çok önemli sinerjimiz var. Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanları, sanayicisi, turizmi, basın sivil toplum kuruluşlarını da katmak istiyoruz. Biz de kalıcı değiliz. Geçtiğimiz yerden sonra çocuklarımızın güçlü gelecek inşa etmesi açısından hep birlikte çalışacağız. Bursa’nın yatırım konusunda sıkıntısı olmayacak. Hep birlikte başaracağız. Bursa’nın otomobilinin tadını çıkarın. Gittiğimiz her yerde tebrik alıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu otomotiv meselesinde 2020de başlayıp 2040lara kadar gidecek bir teknoloji var. Otomobille başlayan yüksek katma değerli ürün imalatı diğer ürünler için de geçerli olacak" diye konuştu.
Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, Bursa’da otomotivin lokomotif sektör olduğunu hatırlatarak, "15 milyar dolarlık ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü. Yerli otomobilin Bursa’Da yapılma kararı lokomotife bir vagon eklemek değildir. Bursa’nın ekonomisinin lokomotifine bir lokomotif daha gelmiştir. Bütününün önüne konulmuştur. Önemli bir yatırım kararıdır. Herhangi bir yatırım değildir. Bursa’nın bir çok alanda ivmesini iki üç katına çıkaracak bir yatırım kararıdır" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimiDoğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi
Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptıMandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Havalimanı Metrosu için ilk kaynak

'Tamamlandığında ülkemizin en hızlısı olacak'

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Müşteriye 'elit hanzo' dedi, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.