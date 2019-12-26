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  3. Burunda şekil bozuklukları, dolgu işlemi İle düzeltilebiliyor

Burunda şekil bozuklukları, dolgu işlemi İle düzeltilebiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 09:57 | Son Güncelleme

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale: - "Burun dolgusu işlemi ile burun şekil bozukluklarının birçoğu tedavi edilebilmektedir. Bu işlem, yaklaşık 5 dakika sürmekte olup kalıcılığı bir yıldır. Bu işlemin yan etkileri ameliyata göre oldukça azdır"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Kale, burun dolgusu işlemi ile burun şekil bozukluklarının birçoğunun tedavi edilebildiğini belirterek, "Bu işlem, yaklaşık 5 dakika sürmekte olup kalıcılığı bir yıldır. Bu işlemin yan etkileri ameliyata göre oldukça azdır." ifadelerini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, toplumda burun şeklinden memnun olmayan kişilerin sayısının oldukça fazla olduğu, bu nedenle insanların sıklıkla burun estetiği ameliyatı için başvurabildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kale, ameliyatlar sonucu birçok insanın daha estetik bir buruna sahip olduğunu vurguladı.

Kale, birçok insanın da ameliyat korkusu veya maddi sebeplerden ötürü bu ameliyatları istemesine rağmen yaptıramadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Peki, bu hastalar için ameliyat dışında başka bir farklı yöntem mevcut mudur? Burun dolgusu işlemi ile burun şekil bozukluklarının birçoğu tedavi edilebilmektedir. Bu işlem, yaklaşık 5 dakika sürmekte olup kalıcılığı bir yıldır. Bu işlemin yan etkileri ameliyata göre oldukça azdır. Ayrıca, işlem sonucundan memnun kalınmaması durumunda başka bir ilaçla dolgu derhal eritilebilmektedir. Burun dolgusu, ameliyat yerine geçebilmesinin yanı sıra özellikle daha önce ameliyat olmuş ve sonuçtan memnun olmayan kişilerde çok uygundur. Çünkü ikinci kez burun ameliyatı olanlarda burun şeklinde problem oluşması ihtimali ilk ameliyata göre 2-3 kat daha risklidir."

- "Burun dolgusu ile birçok hasta revizyon ameliyatlardan kurtulabilir"

Hayati Kale, ikinci ameliyat ile oluşabilecek psikolojik gerilimin ilk ameliyattaki sonuçtan memnun olmamış bir hasta için bazen çok ağır hissedilebileceğini aktararak, "Burun dolgusu ile birçok hasta revizyon ameliyatlardan kurtulabilir. Burun dolgusu dışında özellikle burun ucu problemleri için kullanılan başka yöntemler de vardır. Burun ucu düşüklüğü, konuşurken burun ucunun oynaması, gülerken burun ucunun aşağıya düşmesi gibi problemler birçok hastada 10 dakikalık minör bir cerrahi işlemle düzeltilebilir. Bu işlemde üst dudak iç kısmından yapılacak olan 1 santimetrelik bir kesi ile burun ucunu aşağıya çeken kas kesilerek problem çözülebilmektedir. Ayrıca, kesi dudak iç kısmından yapılacağı için herhangi bir kesi izi kalmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Medicana Bahçelievler Hastanesi

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