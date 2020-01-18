FİNANS
  4. BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin 42.

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin 42. olağan genel kurulunda Ergun Hadi Türkay’ın oluşturduğu liste 2 yıllığına daha üyelerden güvenoyu aldı.
genel kurulda 2018 yılı Ocak ayında göreve seçilen Ergun Hadi Türkay başkanlığındaki yönetim kurulu ibrâ edilirken, tek listeyle gidilen seçimden Türkay, ikinci dönem için de güvenoyu almış oldu. Türkay’ın listesinde değişen 5 isimden 2’si kadın oldu. Böylece 13 kişilik Yönetim Kurulu’nda kadın üye sayısı 3’e çıktı. Buna göre, Ergun Hadi Türkay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Burhan Çakır, Gonca Yerliyurt, Mustafa Bulut, Mustafa Ekinci, Osman Nemli, Selim Akbaş, Selim Tarık Tezel, Sevda Keskin Gülmez, Sezai Sezer, Tuncer Hatunoğlu, Uğur Urkut ve Veda Girgin Eroğlu’ndan oluştu.
Göreve tekrar seçilen BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2 yıllık görevleri içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği konuşmasında, kaynaşmanın, gençleşmenin ve kadınların BUSİAD’da daha çok görev almasına yönelik çabaların ağırlıkta olduğu bir dönem yaşadıklarını söyledi. Türkay, dijital dönüşüm ve eğitime ağırlık verdiklerini, üniversite sanayi iş birliğinin de son aylarda yeniden verimli olmaya başladığını da belirtti. Türkay, bu dönem görevlerini yeni isimlere bırakan yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ettiği konuşmasını, “Gelecek dönemler Bursa sanayici ve iş insanı için dünden ve bugünden daha aydınlık geçer umarım. Biz bunun için elimizden gelenden fazlasını yapacağız” diyerek tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimiDoğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi
Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptıMandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Havalimanı Metrosu için ilk kaynak

Erdoğan duyurdu: Ülkemizin en hızlısı olacak

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Müşteriye 'elit hanzo' dedi, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.