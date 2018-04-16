Bütçe 20 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi martta 20,2 milyar TL açık verdi. Geçen ay faiz dışı açık 10,6 milyar TL oldu.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 oranında artarak 48,2 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 16,8 oranında artarak 68,4 milyar TL oldu. Bu çerçevede bütçe açığı 20,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 10,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Üç aylık bütçe açığı 20.4 milyar lira

Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak 167,4 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17,7 oranında artarak 187,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar TL, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar TL oldu.

Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 oranında artarak 145,8 milyar TL olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar TL oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin OVP’de öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Yapılandırma gelirinde hedef aşıldı