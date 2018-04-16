FİNANS

Bütçe 20 milyar lira açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin mart ayında 20,2 milyar TL açık verdiğini açıkladı. Martta faiz dışı açık ise 10,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe 20 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi martta 20,2 milyar TL açık verdi. Geçen ay faiz dışı açık 10,6 milyar TL oldu.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 oranında artarak 48,2 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 16,8 oranında artarak 68,4 milyar TL oldu. Bu çerçevede bütçe açığı 20,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 10,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Üç aylık bütçe açığı 20.4 milyar lira

Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak 167,4 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17,7 oranında artarak 187,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar TL, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar TL oldu.

Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 oranında artarak 145,8 milyar TL olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar TL oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin OVP’de öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.
Yapılandırma gelirinde hedef aşıldı

Diğer taraftan yeniden yapılandırma kanunları kapsamında Mart ayında 1,7 milyar TL, yılbaşından itibaren ise 4 milyar TL gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir. Böylelikle 2018 yılı için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız.

Yılın ilk çeyreğindeki giderler bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bütçe acık
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Yılın ilk işsizlik rakamları açıklandı

Yılın ilk işsizlik rakamları açıklandı

Bugün başladı! Yumurta alırken buna dikkat!

Bugün başladı! Yumurta alırken buna dikkat!

Nafaka ödeyenler şikayet etti! Bakanlık harekete geçti

Nafaka ödeyenler şikayet etti! Bakanlık harekete geçti

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Üsküdar'da vatandaşlara seslenen Erdoğan: Bizi kur ile kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız

Üsküdar'da vatandaşlara seslenen Erdoğan: Bizi kur ile kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.