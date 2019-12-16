FİNANS

Bütçe 7,8 milyar lira fazla verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçesinde, kasım ayında 7,8 milyar lira fazla verilirken, ocak-kasım döneminde ise 92,9 milyar lira açık kaydedildi.

Bütçe 7,8 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesinde, kasım ayında 7,8 milyar lira fazla verilirken, ocak-kasım döneminde ise 92,9 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 83,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1,6 artışla 75,5 milyar lira oldu.

Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 yükselerek 802,5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20,1 artarak 895,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7,8 milyar lira fazla verirken, ocak-kasım döneminde oluşan açık 92,9 milyar lira oldu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi Yönetim Bütçesi Bütçe

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