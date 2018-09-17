Bütçe, ağustosta 5.8 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Ağustos ayında 874 milyon TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık verdi.
"2017 yılı Ağustos ayında 4,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2018 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 oranında artarak 70,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 31,5 oranında artarak 76,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında artarak 60,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 29,4 oranında artarak 67,8 milyar TL olmuştur."
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