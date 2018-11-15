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Bütçe ne kadar açık verdi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçesi, ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 62,1 milyar lira açık verdi.

Bütçe ne kadar açık verdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,2 yükselerek 67,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışla 609 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,3 yükselişle 671,1 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde de 62,1 milyar lira açık verdi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
2019 butce Hazine ve Maliye Bakanlığı

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