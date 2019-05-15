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Bütçe, nisan ayında 18,3 milyar lira açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Bütçe, nisan ayında 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde 54,5 milyar lira açık verdi

Bütçe, nisan ayında 18,3 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinde, nisan ayında 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde 54,5 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 57,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,8 artarak 76 milyar lira oldu.

Ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 yükselerek 276 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,5 artışla 330,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, nisanda 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 54,5 milyar lira açık verdi.

KAYNAK:AA

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Bütçe acık Merkezi Yönetim Bütçesi Hazine ve Maliye Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Berat efendi hakikaten çok seri şekilde derleyip toparladı.
@seleb1966 aynen
ne oldu #eyt ye verecek paramız yok deniliyordu seçim kazanilmayinca bütçe açık veriyor #eyt nin hakkı Biran önce verilme #eyt sadece hakkı olanı istiyor beyler
ithalatı kısarak bakalım ne kadar idare edeceksiniz sarayın insanlari
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