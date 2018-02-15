FİNANS

Bütçe ocakta 1.7 milyar TL fazla verdi

15 Şubat 2018 11:46

Merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 1.7 milyar TL fazla verdi.

Bütçe ocakta 1.7 milyar TL fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 1,7 milyar TL fazla verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 
 
Ağbal açıklamasında şu ifadeler bilgiler yer aldı:
 
Vergi gelirleri yılın ilk ayında yüzde 7,4 oranında artarak 52 milyar TL oldu. Vergi gelirleri içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile harç gelirleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydetti.
 
Diğer taraftan iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki KDV iadelerinin yüksek gerçekleşmesi KDV iadelerini yüzde 63 oranında artırmış, bunun etkisiyle KDV tahsilatı yüzde 1,2 oranında azaldı.

Yapılandırmadan 2 milyar gelir elde edildi
 
Yeniden yapılandırma kapsamında ocak ayı içerisinde 2 milyar lira gelir elde edilmiş olup yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir.
 
Ekonomideki canlılık 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağına işaret etmektedir.
 
Vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azalmıştır.
 
Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir.
 
Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de ocak ayı içerisinde artış göstermiştir.
 
Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içerisinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir.
 
Önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz.
 
  
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın