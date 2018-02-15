Bütçe ocakta 1.7 milyar TL fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 1,7 milyar TL fazla verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Ağbal açıklamasında şu ifadeler bilgiler yer aldı:

Vergi gelirleri yılın ilk ayında yüzde 7,4 oranında artarak 52 milyar TL oldu. Vergi gelirleri içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile harç gelirleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydetti.

Diğer taraftan iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki KDV iadelerinin yüksek gerçekleşmesi KDV iadelerini yüzde 63 oranında artırmış, bunun etkisiyle KDV tahsilatı yüzde 1,2 oranında azaldı.





Yapılandırmadan 2 milyar gelir elde edildi

Yeniden yapılandırma kapsamında ocak ayı içerisinde 2 milyar lira gelir elde edilmiş olup yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir.

Ekonomideki canlılık 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağına işaret etmektedir.

Vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azalmıştır.

Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir.

Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de ocak ayı içerisinde artış göstermiştir.

Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içerisinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir.

Önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz.