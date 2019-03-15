Bütçe şubatta 17 milyar lira açık verdi

Bütçe Şubat'ta 16.8 milyar TL açık verirken, 2.1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre bütçe, Ocak-Şubat döneminde 11.7 milyar TL açık verirken, 10.3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe geçen yılın Şubat ayında 1.9 milyar TL açık vermiş, faiz dışı fazla ise 4.8 milyar TL olmuştu.

Verilere göre Şubat'ta bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 67 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 33.2 artarak 83.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan Şubat'ta vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 57.5 milyar TL olurken, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 22.8 artarak 69 milyar TL oldu.

KAYNAK:REUTERS

