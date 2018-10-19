Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Yeni sistemin ilk bütçe tasarısı TBMM'ye sunuldu: En büyük pay MEB'in 2019 yılı vergi gelir hedeflerinde ise enflasyon etkisi dikkat çekti. Her yıl bütçe TBMM'ye sunulduğunda merakla beklenen sigara vergilerindeki artış gelecek yıl yüzde 2.8 civarında olacak. Bu yıl mayıs ayında başlatılan eşel mobil sisteminin uygulandığı akaryakıt ürünlerinden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2019 yılında yüzde 20.2 artacak. Bu yıl önce 68.4 milyar lira olarak tahmin edilen petrol ürünlerinden alınan ÖTV, 2019 yılı bütçe tasarısında revize edilerek 57.2 milyar lira belirlendi. 2019'da ise akaryakıt ürünlerinden alınacak ÖTV geliri 68.7 milyar lira olarak öngörüldü.

Hürriyet'ten Neşe Karangil'in haberine göre, bütçe tasarısının gerekçesinde, teklifin hedefleri sıralandı. Bunlar, "Kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek, ekonomide dengelenmeyi ve bütçe disiplinini sağlamak, sıkı para ve maliye politikalarını eş güdüm içersinde yürütmek" olarak belirlendi.

MOTORLU TAŞITLAR ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV YÜZDE 15.4 ARTACAK

Bütçe tasarısının B cetveline göre motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV yüzde 15.4 artacak. 2018 yılında 20.5 milyar lira olarak tahmin edilen motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV'nin 20.8 milyar lira olacağı tahmin edildi. 2019 yılında ise motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV'den 24 milyar lira gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyadan alınan ÖTV'nin, 2019'da yüzde 47.6 oranında artacağı öngörüldü. Bu yılın sonunda 6.3 milyar lira olacağı öngörülen dayanıklı tüketim üzerinden alınan ÖTV'nin gelecek yıl 8.3 milyar lira olması bekleniyor.

Bu yıl 23.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülen harçlar yıl sonunda 22.2 milyar olarak gerçekleşecek. Gelecek yıl ise harçlar yüzde 27.6 artarak 28.3 milyar liraya çıkacak. Damga vergisinin gelecek yıl yüzde 18.1 oranında artarak 21.5 milyar lira olması öngörülüyor.

ALKOLLÜ İÇKİLERDEN 12.3 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLECEK

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 23.9 artacak. Alkollü içkilerde bu yılın başında 10.5 milyar lira öngörülen gelir yıl sonunda 12.3 milyar lira olacak. Böylece alkollü içkilerden 2.3 milyar lira daha fazla vergi elde edilmiş olacak. Enflasyon sepetinde etkili olan sigara üzerinden alınan ÖTV 2019 yılında yüzde 2.8 oranında artacak. Bu yılın başında 37.7 milyar lira olarak öngörülen sigara üzerinden alınan ÖTV yıl sonunda 44.4 milyar lirayı bulacak. Sigaradan alınan ÖTV gelirleri yılın başında tahmin edilenden 6.9 milyar lira daha fazla gelir getirecek.

