Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira olurken, giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar liraya çıktı. Bütçe açığı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 69,9 artışla 123,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, Aralık 2018'e göre yüzde 9,1 artarak 73,3 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 21,8 artışla 104,1 milyar liraya çıktı. Aralıkta bütçe açığı 30,8 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 69,9 artarak 123,7 milyar liraya çıktı.

(Sürecek)

