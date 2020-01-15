FİNANS
  4. Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira, giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar lira olarak gerçekleşti - Bütçe açığı geçen yıl yüzde 69,9 artışla 123,7 milyar liraya çıktı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira olurken, giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar liraya çıktı. Bütçe açığı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 69,9 artışla 123,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, Aralık 2018'e göre yüzde 9,1 artarak 73,3 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 21,8 artışla 104,1 milyar liraya çıktı. Aralıkta bütçe açığı 30,8 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 69,9 artarak 123,7 milyar liraya çıktı.

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi
Borsa’da tarihi rekorBorsa’da tarihi rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, aralık, Merkezi yönetim bütçesi gelirleri, Ocak-Aralık,

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”

(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi

(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.