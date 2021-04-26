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Büyük talep var! Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

26.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'daki Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği Dereşuri atlarına hem ülke içinde hem de yurt dışından ilgi her geçen yıl artıyor.

İran'da Azerbaycan Türklerinden sonra en kalabalık Türk nüfusu oluşturan ve alnı beyaz lekeli atlara bindikleri için "Kaşkaylar" olarak adlandırılan söz konusu grubun asil Dereşuri atları, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesindeki çiftlikte yetiştiriliyor.

30 hektarlık alanda kurulan çiftlikte alnı beyaz lekeli Kaşkay Dereşuri atlarına İran'ın içinden ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de büyük talep var.

SALAR ATININ DEĞERİ 430 BİN DOLAR

Çiftlikteki atların içinde "Salar" adı verilen asil Kaşkay atı daha fazla öne çıkıyor ve sahipleri ona "gözü gibi" bakıyor. Çünkü Salar, İran şartlarında servet değerinde ve fiyatı 430 bin dolar.

Atlarını Salar ile çiftleştirip asil taylara sahip olmak isteyenler de bunun karşılığında yaklaşık 2 bin dolar ödüyor.

"YURT DIŞINDAN ÇOK TALEP VAR"

Çiftliğin sahiplerinden ve at eğiticisi Mehmed Hasan Dereşuri AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu asil atların geçen yüzyıllarda yapılan savaşlarda Kaşkayların koruyucusu olduğunu belirterek, "Bizim boyumuz yaklaşık 100 yıldır bu atların bakımıyla meşguldür.

Dedem bu atları korumuştur ve günümüzde de biz bakıyoruz. Bu atlar bizim için çok değerli ve önemlidir." dedi.

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Kaşkay Dereşuri atlarının bir gün içinde 300 kilometre yol gitse de yorulmadığını anlatan Dereşuri, şu bilgileri verdi:

"Kaşkay atları engel atlama yarışları, polo ve müzikle dans gibi sporlara elverişlidir. Bu özellikleriyle son yıllarda İran'da çok ön plana çıktılar ve şöhreti günümüzde arttı. İran ve başka ülkelerden de gelip satın alıyorlar.

Kaşkay atları 3 milyar tümen (130 bin dolar) ve 10 milyar tümen ( 430 bin dolar) gibi fiyatlarla satılıyor."

İngiliz atının daha uzun ve büyük ancak uzun mesafede biniş için uygun olmadığını, Arap atlarının ise kısa ve hızlı koştuğunu ancak çabuk yorulduğunu anlatan Dereşuri, "Kaşkay atında hem zerafet vardır hem de Avrupa atlarından daha dayanıklıdır.

Yurt dışından da çok talep var. Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden dresaj (at terbiyesi) sporu için Kaşkay taylarını alıp eğitiyorlar." diye konuştu.

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AA

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