Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları baz alınarak Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) toplam 194 memur statüsünde personelin alınacağını açıkladı.

2020 yılının ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Ocak Ayı İlk Toplantısında 32 gündem, 1 de gündem dışı olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü. Maddelerin tamamı oy birliği ile görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Mustafa Demir, mecliste yaptığı açıklamada KPSS sonuçlarına göre mülakatla 124 kişinin Samsun Büyükşehir Belediyesinde, 70 kişinin de SASKİ’de işe alınacağını söyledi.

“Büyükşehir ve SASKİ KPSS ile devlet memuru statüsünde personel alacak”

Belediyenin uzun süredir KPSS ile personel almadığına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesine 124 teknik ağırlıklı devlet memuru statüsünde personel alacağız. Şu anda da komisyona havale ediyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde de bakanlığa yazı göndereceğiz. SASKİ’ye de 70 civarında yine KPSS’den ilana çıkıp personel alacağız. 2020 yılında ve sonrasında birçok projeye başlayacağız. Dolayısıyla birçok alanda personele ihtiyacımız olacak. Uzun süredir KPSS’den belediyemize personel alınmamış. Bunu çok önemsiyoruz. Ben bakanlık yaptığım dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bin 200 KPSS’den personel almıştım. O genç beyinler, yeni bir vizyonla tam bir idealist bir kadro oluşuyor. Gençlerimiz bu konuda çok iyi yetişiyorlar. Şu anda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendi alanında dünyada açık ara en iyi kuruluşudur. İnşallah genç kadroyu belediyemize kattığımızda Türkiye’de büyükşehirler arasında daha da öne geçmemek için hiçbir nedenimiz yok. Hedefimiz bu yönde. Mimar, mühendis, bilişim, elektrik-elektronik, kamu yönetimi, işletme, iktisat, sosyolog ve veteriner gibi hemen hemen ihtiyaç duyduğumuz her alanda ilana çıkacağız. İlana çıktığınız sayının bir üstünde mülakatla alıyorsunuz. Burada yeteneklerine ve bize yarın ne katabileceklerine bakacağız. İlçe belediyelerimizin de bu tür ihtiyaçları varsa KPSS’den almasını öneriyorum. Bu genç arkadaşlarımızın belediyemizin gücüne güç katacağını düşünüyorum. Tahmin ediyorum Ramazan ayı gibi yaz ortasında bu arkadaşlarımızı bünyemize katmış oluruz” dedi.