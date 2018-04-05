"Büyüme yüzde 4-5 bandında olacak"

AA Editör Masası'na katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "2018'de yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklentisi içindeyiz." dedi.

Enflasyon herkesin üzerinde gizli bir vergi olduğunu ifade eden Bilecik, "Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak." diye konuştu.

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