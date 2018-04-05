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"Büyüme yüzde 4-5 bandında olacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "2018'de yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklentisi içindeyiz." dedi.

"Büyüme yüzde 4-5 bandında olacak"

AA Editör Masası'na katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "2018'de yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklentisi içindeyiz." dedi.

Enflasyon herkesin üzerinde gizli bir vergi olduğunu ifade eden Bilecik, "Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
büyüme tahmini TÜSİAD Erol Bilecik
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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