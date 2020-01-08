Çağdaş Holding: "Turizmde yıllık geliri 60-70 milyar dolara taşıyabiliriz"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Türkiye'nin en büyük kozlarından birisinin turizm olduğunu, ancak bunu etkin kullanamadığını belirterek, "Turizmden ülke olarak sağladığımız yıllık gelir bugün 30-35 milyar dolar bandında. Bunu doğru hamlelerle, 60-70 milyar dolar bandına taşıyabiliriz." dedi. Dağlarca Çağlar, AA muhabirine Türkiye ekonomisi açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken 2020 beklentilerini paylaştı. Türkiye için 2019'un oldukça hareketli bir yıl olduğunu anlatan Çağlar, yerel seçimler ve sonrasında yaşanan gelişmeler, güneydoğu sınırındaki hareketlilik ve dünya siyasetindeki ciddi dönüşümün 2019'daki tabloyu şekillendirdiğini söyledi. Çağlar, tüm bu gelişmelerin ekonomide de kendisini ciddi biçimde hissettirdiğinden bahsederek, "Son aylarda toparlanmaya başlasa da yıl genelinde, kur hareketliliği ve tüketici güvenindeki düşüş ülkemizde faaliyet ortamını en fazla zorlaştıran etkenler oldu." diye konuştu.

Son birkaç ayda ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemler ve Suriye'de başlayan stabilizasyon sürecinin 2020 için herkese umut verdiğini vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti: "Bu gelişmeler ışığında 2020'nin bu yıla göre çok daha iyi geçeceğine, ekonomi yönetimi tarafından konulan makro ekonomik hedeflerin birçoğunun da olumlu anlamda üzerine çıkılabileceğine inanıyorum. Tabii bunun için yıllardır üzerinde durduğumuz yapısal reformların hayata geçmesi son derece önemli. Ekonomide hangi konuların üzerinde durmamız gerektiğini artık ülke olarak o kadar iyi biliyoruz ki. Hızlı ve sürdürülebilir büyüme, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip. Bununla birlikte yapısal bir cari açık sorunumuz var. Bu sorunu yara bandıyla kapatmaktan ziyade, bu problemi ortadan kaldıracak stratejik bir yol haritasına ülke olarak ihtiyacımız var." - "Hızlı büyürken cari açık vermeyecek bir yapının kurulması gerek" Dağlarca Çağlar, Türkiye'de hızlı büyürken aynı zamanda cari açık vermeyecek bir yapının kurulması gerektiğini, bu noktada turizmin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ülke olarak en büyük kozlardan birisinin turizm olduğunu vurgulayan Çağlar, "Ne yazık ki bunu etkin olarak kullanamıyoruz. Turizmden ülke olarak sağladığımız yıllık gelir bugün 30-35 milyar dolar bandında. Bunu doğru hamlelerle, 60-70 milyar dolar bandına taşıyabiliriz. Bu da cari açıkla mücadelede elimizi önemli ölçüde güçlendirebilir. Keza gayrimenkul sektöründe yabancıya satış konusu ülkemiz için bir diğer önemli konu başlığı." değerlendirmelerini yaptı. Çağlar, yüksek enflasyon ve faizle mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesinin, Türkiye'deki yatırım ikliminin iyileştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Son dönemde tüm unsurlar konusunda ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirten Çağlar, şunları söyledi: "Bunların farklı alanlarda güçlendirilmesi; yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini de artıracaktır. Genel olarak baktığımızda, son aylarda makro cephede gelen göstergeler oldukça olumlu. Bunların sürdürülebilirliği Türkiye'nin gelecek hedeflerine en büyük katkıyı verecek unsur olacaktır. Diğer taraftan hükümet tarafından farklı sektörlerde verilen önemli teşvikler var. Burada daha önemli olan ise sorunların iyi analiz edilmesi, buna uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve teşvik mekanizmalarının da bu kapsamda ele alınması."