Çağdaş Holding turizmde yurt dışına açılıyor

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgilendiklerini belirterek, "Bunları satın alıp, bulundukları bölgelere uygun bir restorasyonla ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda hedefimiz Çağdaş Holding'i gelecek 5 yıl içinde 'Bodrum merkezli bir global şirket' haline getirmek." dedi. Dağlarca Çağlar, AA muhabirine holding açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı. Çağdaş Holding olarak zor geçen bir 2019'da oldukça başarılı bir performans sergilediklerini anlatan Çağlar, faaliyette bulundukları gayrimenkul sektörünün ciddi bir düzeltme döneminden geçtiğini söyledi. Çağlar, son dönemde toparlanma sinyalleri hissedilse de gayrimenkul açısından yıl genelinde zorlukların yaşandığını aktararak, "Özellikle fiyat olarak belli bir ölçeğin üzerindeki projelerde bu durgunluğu hissettik, ama bununla birlikte yabancı ilgisi de oldukça üst düzeyde. Bu da aslında bir miktar yerli ilgisindeki düşüşü karşılaşmış oldu." diye konuştu.

Turizm sektöründe çok başarılı bir yıl geçirdiklerinden bahseden Çağlar, şunları kaydetti: "Son dönemde yatırımlarımızı artırdığımız teknoloji perakendesinde 2019 bizim için büyüme yılı oldu. Genel olarak değerlendirdiğimiz 2019 gerçekleşmeleri yıl başında yaptığımız bütçelerle yakın seyretti. 2020 için de hedefimiz yaklaşık yüzde 20 büyümeyle konsolide ciromuzu 300 milyon liranın üzerine çıkarmak. Çağdaş Holding olarak, 1994'ten bu yana Bodrum'da çok sayıda yatırıma imza attık. Bugüne kadar bölgede geliştirdiğimiz gayrimenkul projesi sayısı 30'un üzerinde. Sadece son 5-6 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım tutarının 300 milyon avroya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii turizm yatırımlarının etkisi çok büyük." - "Bodrum, Swissotel'in birden fazla oteline ev sahipliği yapan tek Avrupa şehri olacak" Dağlarca Çağlar, Bodrum'da 2015'te 75 milyon avroluk yatırımla açtıkları Swissotel Resort Bodrum Beach'in ardından 2020'de de şehir merkezinde Swissotel Residences Bodrum Hill'i tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Burası için yatırım öngörülerinin 100 milyon avro civarında olduğunu belirten Çağlar, otel bölümünün 2020'nin, rezidans bölümünün 2021'in yaz aylarında tam teşekküllü olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Çağlar, bu projenin Avrupa'da bir ilki temsil edeceğini aktararak, "Swissotel Resort Bodrum Hill'in hizmete girmesiyle birlikte Bodrum, Swissotel'in birden fazla oteline ev sahipliği yapan tek Avrupa şehri olacak. Bunun dışında Bodrum'un en özel koyu olarak gördüğümüz Cennet Koy'daki projemizde de ilk etabın teslimlerini bu yıl içinde gerçekleştireceğiz." bilgilerini verdi. Çağdaş Holding olarak son dönemde ağırlık verdikleri diğer bir konunun da teknoloji perakendesi olduğunu aktararak, şunları ifade etti: "Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde yapacağımız yeni organik ve inorganik büyüme hamleleriyle bu iş kolumuzu daha da güçlendirme konusunda istekliyiz. Tüm bunların yanı sıra önümüzdeki 3-4 yıl Çağdaş Holding'in yurt dışına açılması için de önemli bir süreç olacak. Özellikle Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz. Bunları satın alıp ardından bu yapıları, bulundukları bölgelere uygun bir restorasyonla ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda hedefimiz Çağdaş Holding'i gelecek 5 yıl içinde 'Bodrum merkezli bir global şirket' haline getirmek."