Çağla sezonu 50 TL’den açtı

İçerdiği E vitamini ile cilt sağlığına oldukça faydalı olan çağla Eskişehir’deki manavlarda satılmaya başlandı. Yüksek miktarda selenyum ve fosfor içeren çağla meyvesinin yılın ilk satışları 50 liraya yapılıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendirmesinde de etkili olan ve mevsim geçişlerinde vücutta yaşanan sıvı dengesizliği içinde birebir fayda sağlayan çağla, vatandaşlar tarafından da iyi ilgi görüyor.

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarında manav esnafı olarak çalışan Emin Özkaya, mevsimin ilk çağlası hakkında bilgi verdi. Özkaya, “Bu sene çağla meyvesi yeni başladı. Pazara geleli henüz 2-3 gün oldu. Bu çağlalar Mersin’den geliyor. Orada yerli hasatlar başladı. Yani bunlar sezonun ilk meyveleri. Şuan ilk geldiği için fiyatlar yüksek başladı.

200 gramı 10 liraya satıyoruz. Yani kilosu 50 liraya satılıyor. Ancak bu fiyat böyle kalmaz. Ülkemizin diğer illerindeki hasatlar başlayınca kilosu 10 liraya kadar düşecektir.

Normalde geçen senelerde ilk mahsulü 70-75 lira idi. Buna göre bu sene düşük fiyatta sezon açtık. Dolaysıyla sezon boyunca da diğer senelere göre ucuz olacağı bekliyoruz” diye konuştu.