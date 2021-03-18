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Caizcoin nedir? Caizcoin kimin ve caiz mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 18:47 | Son Güncelleme

Son dönemlerde revaçta olan kripto paralara Caizcoin eklendi. İslami kesime hitap ettiği söylenen kripto paraya yatırım yapmak isteyenler, Caizcoin nedir? , Caizcoin caiz midir? sorularına yanıt arıyor. Almanya merkezli Caizcoin'in şeriata uygun olduğu ifade ediliyor. Peki, Caizcoin nedir? İşte yanıtı!

Caizcoin nedir? Caizcoin kimin ve caiz mi?

Almanya merkezli satışa sunulmaya başlanan kripto para birimi Caizcoin, İslam dünyası tarafından araştırılıyor. 15 Ocak itibari ile satışa sunulan İslam kripto para birimi ile ilgili Caizcoin nedir? sorusuna yanıt aranıyor. Diğer yandan, bu para birimine yatırım yapmak isteyenler Caizcoin caiz midir? konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, Caizcoin hakkında merak edilenler...

CAİZCOİN NEDİR?

Caizcoin, Almanya merkezli olan ve Türk köklerine bağlı bir şekilde üretilen kripto para birimidir. "İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın." sloganı ile satışa sunulan Caizcoin 15 Ocak itibari ile özel satışa başladı. 'Caizcoin.io' sitesinden satışa sunulan İslami kripto para, 16 Mart itibari ile kamuya açık satışa başladı.

CAİZCOİN CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından kripto paralar ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."

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