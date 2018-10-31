FİNANS

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

İşsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak İŞKUR tarafından hayata geçirilen proje ile küçük çocuğu olan çalışan annelere 400 TL bakım desteği verilecek. Bu yardımdan faydalanabilmek için Çalışma Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan anne, 2-5 yaş arasındaki çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanabilecek.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Posta'nın haberine göre bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

70 LİRA DA HARÇLIK

Kurs ve mesleki eğitim programlarına katılan kadınlara ayrıca günlük 70 TL cep harçlığı veriliyor. Bu destek, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yaşayan ve istenilen koşulları yerine getiren ailelere sağlanacak.

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İŞKUR çalışma bakanlığı çalışan anne bakım desteği

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