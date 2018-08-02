Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre kıdem tazminatını alabilmek için gereken koşullar ise şöyle:

– İşveren tarafından işten çıkartılma.

– İşçi tarafından haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme.

– Erkekler için muvazzaf askerlik.

– Kadınlar için evlilik.

– Emeklilik.

– 25 Ağustos 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayarak 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim koşulunu yerine getirme.

– İşçinin ölümü.

EMEKLİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALIR

İş Kanunu yönünden, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında fark bulunmuyor. Kıdem, ihbar, yıllık izin gibi hakların aynısı emekli olduktan sonra çalışanlar için de geçerliliğini koruyor.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken işveren tarafından işten çıkartılan ya da haklı bir nedenle istifa eden tüm işçiler kıdem tazminatını alabilirler.

Emekliliği hak ettikten sonra kıdem tazminatını almadan emekli aylığı bağlatarak, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler, en rahat grubu oluşturuyor. Bunların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin gibi her türlü hakkı aynen devam ediyor. İstedikleri an “fiilen” emeklilik gerekçesiyle ayrıldıklarında kıdem tazminatlarını alabilirler. Kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler, fiilen emekliye ayrılmak istediklerinde, emekli aylığı bağlatmadan önceki ve bağlattıktan sonraki döneme ilişkin kıdem tazminatlarını topluca alabilirler.