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Çalışanlar dikkat! İspat edemedi tazminatından oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Mobbing nedeniyle tazminatı hak eden işçi ispat yükümlülüğünü yerine getiremeyince tazminatından oldu.

Çalışanlar dikkat! İspat edemedi tazminatından oldu

Yargıtay, kamuoyunda "mobbing" olarak bilinen, iş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen manevi tazminatı, iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağı irdelendi ve kriterler sıralandı.

Yargıtay "İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekir. Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur. Kendisine iş yerinde mobbing uygulandığını ileri sürülmesi halinde ispat yükü mobbing iddiasını ileri süren davacıdadır" kararını verdi.

KAYNAK: AA

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yargıtay mahkeme

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