Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

2018'de emekli olmayı planlaya çalışanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Ocak ayına kadar karar vermeyin. Asgari ücretten 2018'in 12. ayında emeklilik müracaatı yapan bir vatandaşın normal şartlarda alması gereken emeklilik maaşı 1700 TL iken, 2019 Ocak ayında müracaat yapan bir vatandaş 2 bin TL üzerinde bir maaşla çalışıyorsa maaşı 200 ile 563 TL daha artıyor.
Uzmanlar, vatandaşa iki ay içerisinde emeklilik müracaatını yapmayın uyarısında bulunuyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre Ocak 2019'da emeklilik müracaatını yapacaklar daha yüksek maaş alabilecek.
Emekli olmak isteyenler genelde yılın son ayını bekliyor ama bu maddi kayba neden oluyor. Yapılması gereken emeklilik kararını 1 ay yani yılın ilk ayına kadar ertelemek.
Asgari ücretten 2018'in 12. ayında emeklilik müracaatı yapan bir vatandaşın normal şartlarda alması gereken emeklilik maaşı 1700 TL iken, 2019 Ocak ayında müracaat yapan bir vatandaş 2 bin TL üzerinde bir maaşla çalışıyorsa maaşı 200 ile 563 TL daha artıyor.
2019'da emekli olmayı düşünen çalışanın askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanmasını hemen bu yıl içerisinde yapılandırması menfaatine olacaktır. Eğer Ocak 2019'da borçlanmalarını yapıp tamamlarlarsa o zaman yüksekten borçlanmalarını ödeyecekler. KAYNAK:KANAL D HABER
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