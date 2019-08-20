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Çalışanları ilgilendiren haber! İş yerinde sigara içen işçi tazminatsız işten atıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bursa'da, tekstil dokuma fabrikasında özel bölüm ayrılmasına rağmen yanıcı maddelerin bulunduğu alanda sigara içen işçi, tazminatsız işten atıldı. Tüyler ürperten olayda mahkemenin işe iade ettiği işçi, Yargıtay'dan gelen haberle sarsıldı. Yüksek mahkeme, iş yerinde sigara içen işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

Çalışanları ilgilendiren haber! İş yerinde sigara içen işçi tazminatsız işten atıldı

Sanayi şehri Bursa'da, çalıştığı dokuma boyahanesinde kimyasal maddelerin hemen yanı başında sigara içtiği öne sürülen işçi, kapı önüne konuldu. Bursa 3.İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi; haksız olarak iş akdine son verildiğini, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürdü. Davalı işveren de davacının boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalıştığını, iş yerinde çalışırken sigara içtiğini ve bunun vardiya amiri tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

Durumun insan kaynakları birimine bildirildiğini, davacının savunmasının alındığını, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Yasasının 25. ve 26. maddeleri gereğince feshedildiğini dile getirdi. Davalı patron; 5727 sayılı yasa ile sigara içilebilecek alanlar konusunda düzenleme yapıldığını, davacının iş yerini izinsiz olarak terk ettiğini de kabul ettiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davalının, davacının sigara içtiği alanda bulunan makinanın kumaşların yıkandığı bir makina olduğuna dikkat çeken Bursa 3. İş Mahkemesi; tanık işçilerin alanda zeminin ıslak olduğunu, çıkan mallarında ıslak olduğunu beyan ettiklerini hatırlattı. İşçinin kurallara uymak zorunda olduğunu, ancak davacının feshe dayalı olay nedeni ile daha önceden verilmiş bir ihtarının bulunmadığı, ihtarla sonuç alınabilecek bir olayın feshe gerekçe olamayacağını, sigara içmenin iş akdinin feshini gerektireceğine dair düzenleme olmadığına hükmetti. Disiplin yönetmeliğine aykırı her eyleminde feshi gerektireceğinin ortaya konulamadığını; bu nedenle feshin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verdi. Kararı davalı patron temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacı işçinin iplik, dokuma ve boya yapılan tekstil işinde boyama yaparken makinenin arkasına geçerek sigara içtiği kendi el yazılı savunması ile sabit olduğuna dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi; ''İplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan iş yerinde sigara içmenin yasak olması işin gereği olup tüm işçiler tarafından bilinebilecek durumdadır. Yapılan işin niteliği dikkate alındığında iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı işçi çalışırken makinanın arkasında yanıcı maddelerin olduğu bir ortamda sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür. Davacının bu davranışı İş Kanunu'nun 25/II- ı maddesine aykırı olup işveren feshinin haklı olduğunun gözden kaçırılarak kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.'.

KAYNAK:İHA

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