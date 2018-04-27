Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu programa katıldı.

Bakanlık olarak politikalarını belirlerken tüm paydaşlarla bir araya gelerek kararlar aldıklarını dile getiren Sarıeroğlu, çok sık anketler yaptırdıklarını ve çıkan sonuçlara göre 24 Haziran sonrasında çok güçlü bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Sarıeroğlu, asgari ücret, taşeron, toplu iş sözleşmeleri konularında son dönemde ciddi adımlar atarak sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

İş dünyasının talep ve beklentilerini de bildiklerini belirten Sarıeroğlu, "Kıdem tazminatı konusu ortak akıl ile birlikte çözüm üretilebilecek bir alan, 'Yaptık, oldu' şeklinde bir modelden hiçbir kimsenin memnun olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Kıdem tazminatı ile alakalı uzun yıllardır çalışmaların olduğundan bahseden Sarıeroğlu, çok ciddi bir mutfak bölümünün ortaya çıktığını ancak uzlaşı bölümünün bulunmadığını aktardı.