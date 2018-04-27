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Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kıdem tazminatı konusunun ortak akıl ile birlikte çözülebileceğini, "Yaptık, oldu" şeklindeki bir modelden kimsenin memnun olmayacağını söyledi.

Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu programa katıldı.

Bakanlık olarak politikalarını belirlerken tüm paydaşlarla bir araya gelerek kararlar aldıklarını dile getiren Sarıeroğlu, çok sık anketler yaptırdıklarını ve çıkan sonuçlara göre 24 Haziran sonrasında çok güçlü bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Sarıeroğlu, asgari ücret, taşeron, toplu iş sözleşmeleri konularında son dönemde ciddi adımlar atarak sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

İş dünyasının talep ve beklentilerini de bildiklerini belirten Sarıeroğlu, "Kıdem tazminatı konusu ortak akıl ile birlikte çözüm üretilebilecek bir alan, 'Yaptık, oldu' şeklinde bir modelden hiçbir kimsenin memnun olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Kıdem tazminatı ile alakalı uzun yıllardır çalışmaların olduğundan bahseden Sarıeroğlu, çok ciddi bir mutfak bölümünün ortaya çıktığını ancak uzlaşı bölümünün bulunmadığını aktardı.

Bu bağlamda handikaplardan birisinin de iş veren temsilcilerinin kendi arasında uzlaşamaması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "TOBB, TÜSİAD, TİSK ve TİM'in birbirinden ayrı ayrı konuyla alakalı görüşü var. Kimisi kıdem tazminatı fonunun olmasını istiyor, kimisi de maliyet unsuru olacağını söylüyor. İşçi görüşü net, 'Haklarda bir geriye gidiş olamaz' diyor. Tüm bu görüşleri bir noktada buluşturmak gerekiyor. Uzlaşıyla ve suhuletle uygun bir modelin oluşturulması lazım. Bunun için de daha zaman var diye düşünüyorum. Bu anlamda daha da olgunlaştırılması, daha da konuşmamız, daha fazla bir arada olmamız gerekiyor. En son yapılan toplantıda özellikle iş veren temsilcilerimizin kendi içerisinde bir uzlaşıya varması ilk öncelikli gündem maddesi olarak belirlenmiş. O noktada çalışmalar bitirilmiş. Tekrardan iş veren kuruluşlarımız kendi aralarında olgunlaştırırsa, işçi kesimimizin temsilcileriyle bunların konuşulmasını sağlayacak ortamları oluştururuz." şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM PERFORMANSINI ARTIRMA İLE İLGİLİ BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Bakanlıklarının her kesime hitap ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, aldıkları kararların 81 milyona anında dokunduğunu söyledi.

Bu sebeple hassasiyet ve titizlikle hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"İstihdam ve büyüme ile ilgili hedeflerimiz var. En önemlisi istihdam performansını artırma ile ilgili büyük hedeflerimiz var. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda bakanlarımızla birlikte inşallah hükümetimiz bugüne kadar nasıl güçlü çalışmalar yaptıysa ülkemizi inşallah daha iyi yerlere getirmek için güçlü, istikrarlı ve kararlı politikalarını devam ettirecek."

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julide sarioğlu kıdem tazminatı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
AKP ve Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kazanması halinde olacak mevzuları yazayım size çünkü kim gelirse gelsin tam takır boş bakır kasaya gelecek.Kıdem tazminatı artık fona devredilecek kimse kıdem parasını işten çıksa dahi alamayacak.Bireysel emeklilik fonu çalışan herkes zorunlu katılacak.Türkiye ekonomi anlamında iflas etmiştir.Erken seçimin en büyük nedeni budur.
ne demek ortak akilla vatandaş çalışmış hak etmiş vermemek için bahane aramayin kişi çalışmadan tazminat hak edebiliyormu edemiyor hak ettiyse verilecektir .bunadami göz diktiniz yazıklar olsun
16 yıldır aynı nakarat baska bısey yok
taşeronda yaptık oldu işini yaptınız ya. 900 bin taşeron vardı 450 binini aldınız asıl işi yapanlar alınmadı mahkemeye dahi gidemedik itiraz için kanun hükmünde kararname oldugu için hani mahkeme yolu acıktı . bakan acıklama yapmıstı mahkemeye gitmeye hiçbir engel yok diye muhalefet itiraz edince böyle demiştiniz neyin kafasını yaşıyorsunuz .
önce sosyal güvenlik çarpıklığını düzeltsinler...
Şu ana kadar biz yaptık oldu diyordunuz şimdi ne oldu ? Ortak akıllı davranmak şimdi mi aklınıza geldi. Geçmiş ola...
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