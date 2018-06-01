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Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Sarıeroğlu, Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından ATOSEV Tesislerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 16 yıldır AK Parti iktidarında, çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Her konuda iş dünyasının yanında olduklarını anlatan Sarıeroğlu, "Bundan sonra da aynı hassasiyet ve bakış açısıyla seferberlik halini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, bakanlıklarının çalışmaları hakkında bilgi vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok badire atlattık. Gezi olayları, çukurlar kazıldı, 17-25 Aralık operasyonları ve sonrasında 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız bütün süreçlerde birlik ve beraberlik ruhunu diri tutarak ülkemizin hız kesmeden kalkınması için reformlarımızı gündemimizin ilk sırasında tutmaya 16 yıldır devam ettik. Son dönemde 15 Temmuz gibi başka bir ülke yaşasaydı üstesinden gelemeyeceği kadar çok hasar bırakabilecek bir süreci işverenlerimizin azmi ve inancı, çalışanlarımızın alınteri ve hükümetimizin kararlı politikalarıyla yara almadan, hasar almadan atlattık. 15 Temmuz'un ardından hayata geçirdiğimiz istihdam seferberliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu bağlamda Adana Sanayi Odası ve ATO'nun da çok büyük katkıları oldu, 1,5 milyon ek istihdam sağlamış bir ülkeyiz."

İstihdam seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Gelecek hafta, iş dünyamızın bütün temsilcileriyle Adana'mızdan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuyla sahalarda olacağız. Bunun da ilk startını Adana'daki iş dünyası temsilcilerimizle '01 Adana' diyerek başlatacağız." diye konuştu.

- "Milletimiz 'devam' diyecek, buna inanıyoruz"

Sarıeroğlu, bakanlıklarnın Adana'daki iş dünyası temsilcilerine yönelik destekleri ve çalışmalarını anlatarak, bu desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra "şaha kalkacağını" vurgulayan Sarıeroğlu, "Milletimiz 'devam' diyecek, buna inanıyoruz. 16 yıldır milletimiz bizi yalnız bırakmadı." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, Türkiye olarak güçlü imkanlara ve potansiyele sahip bir ülke olduklarını belirterek, "Birçok badire atlatmamıza rağmen 7,4 gibi güçlü, kapsayıcı ve istihdam yaratan bir büyüme performasıyla bugün G20 ve OECD ülkeleri arasında lider konumda olan bir Türkiye'yiz." dedi.

- "Güçlü bir serbest piyasa ekonomisine sahibiz"

Sanayide üretimin son hız devam ettiğini, ihracatta rekorlar kırdıklarını, turizmde çok iyi ilerleme kaydedildiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından son iş gücü piyasası rakamları açıklandı, son istatistiklerde de 1 milyon 210 bin kişiye ek istihdam sağlamışız, geçtiğimiz şubattan bu şubata kadar. Hal böyleyken her şey pozitif giderken bir anda son bir ay içerisinde finans piyasalarında bazı dalgalanmalara maruz kaldık. Dünyanın içinden geçtiği sürecin kuşkusuz ki etkileri olmuştur ama hiçbir şekilde, gece yarısı saat 02.00-03.00'lerde doların bu şekilde yükseldiği başka bir örnek yaşanmamıştı. Bu bile sürecin ne olduğunu çok açık şekilde gösteriyor. 15 Temmuz'da başaramadıklarını, ülkemiz üzerinde ekonomiyle alakalı konularda oynanacak oyunlarla devreye sokmaya çalışıyorlar ama Allah'a hamdolsun ki eski Türkiye değiliz."

Bakan Sarıeroğlu, bankacılıkla ilgili güçlü adımlar atmış güçlü bir finans sistemine sahip bir Türkiye olduğuna işaret ederek, "Ekonomiyle alakalı 16 yıldır yaşanan siyasi istikrarın, hızlı karar veren ve dik duruş sergileyen ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlarla güçlü bir serbest piyasa ekonomisine sahibiz. Bunun bütün araçlarını etkin şekilde kullanan bir piyasaya sahibiz. Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, ATO'nun kadın üye sayısının da daha fazla olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İftara, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, ATO üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. AA

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jülide sarıeroğlu çalışma bakanı dolar

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